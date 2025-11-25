Opsteker voor KVM: Vanrafelghem viert rentree op knappe wijze

KV Mechelen krijgt eindelijk goed nieuws uit de ziekenboeg: Keano Vanrafelghem maakte zijn eerste minuten van het seizoen bij Jong KVM en scoorde meteen, een opsteker voor coach Fred Vanderbiest.

KV Mechelen zag dit seizoen al een aantal belangrijke spelers uitvallen, maar kon hun afwezigheden voorlopig goed opvangen. Voor coach Fred Vanderbiest zal het uiteraard geen overbodige luxe zijn om enkele spelers te zien terugkeren.

Er is er nu eentje die staat te popelen om opnieuw bij A-kern aan te sluiten: Keano Vanrafelghem. Hij viel afgelopen weekend in bij Jong KV Mechelen, wat zo was afgesproken.

Vanrafelghem is terug en scoort meteen

De 22-jarige spits kwam dit seizoen dus voor het eerst in actie en was meteen goed voor een doelpunt. "Na zo’n lange afwezigheid was dit ook voor hem een supermoment", zegt trainer Killian Overmeire bij Gazet van Antwerpen.

Vanrafelghem hielp zijn ploeg aan een 1-3 zege tegen Wetteren. "Ik was echt blij voor de groep. We hebben al dikwijls niet gekregen wat we wel verdienden. We hebben in elke wedstrijd meegespeeld, maar het resultaat kwam er vaak niet", zegt Overmeire nog.

Wat de plannen van KVM zijn met Vanrafgelhem is nog niet duidelijk, al zal hij zelf zo snel mogelijk opnieuw minuten maken in de JPL. Malinwa nam hem in januari voor één miljoen euro over van Patro Eisden Maasmechelen.