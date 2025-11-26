"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

Union SG won gisteren op het veld van Galatasaray SK. Ook Club Brugge volgde de wedstrijd van de landskampioen. En er werd niet gejuicht voor de Belgische coëfficiënt.

Union SG stuntte gisteren op het veld van Galatasaray SK. Een doelpunt van Promise David was voldoende om Cim Bom Bom een eerste thuisnederlaag van het seizoen aan te smeren.

Ook de spelers van Club Brugge volgden tijdens hun reis naar Lissabon de wedstrijd van Union. En ook Jarno Bertho was in de buurt.

Gevloek

"Bij het doelpunt en na het laatste fluitsignaal hoorde ik hier en daar zelfs gevloek", aldus de voetbaljournalist bij VTM Nieuws. "Bij Club Brugge kwam het besef dat er ook in Europa rekening zal moeten gehouden worden met Union."

Club Brugge en Union strijden namelijk allebei voor een plek bij de top 24 in de Champions League. Anders zit het Europese avontuur er eind januari al op.

Brussels voorbeeld volgen

De overwinning van Union is een uitstekende zaak voor de Belgische coëfficiënt. Aan blauw-zwart om vanavond het Brusselse voorbeeld te volgen...