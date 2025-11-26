Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

Zinho Vanheusden heeft op 26-jarige leeftijd afscheid genomen van het voetbal. Na een derde zware kruisbandblessure was het genoeg. Zijn beslissing roept veel reacties op, onder meer van Philippe Albert en Cécile De Gernier.

Zinho Vanheusden nam onlangs afscheid van het voetbal. Deze zomer tekende hij bij Marbella om het voetbalplezier terug te vinden. Dat leek goed te verlopen, tot er opnieuw een ongelooflijke opdoffer volgde.

Vanheusden scheurde voor de derde keer de kruisbanden in zijn knie. Het was de blessure te veel want niet veel later kondigde hij zijn afscheid aan. Philippe Albert voelt mee met de voormalige verdediger.

Zinho Vanheusden moest een zware knoop doorhakken

"Ik scheurde mijn kruisband in 1994 en het is enorm zwaar om terug te komen", zegt hij bij La Tribune. "Stel je voor dat je het drie keer meemaakt op zijn leeftijd. Dat is verschrikkelijk triest."

"Hij was een speler met monsterlijke kwaliteiten. Hij heeft zo ontzettend afgezien dat dit misschien het beste is voor hem", gaat hij verder. In totaal miste Vanheusden bijna 200 wedstrijden, wat op 26-jarige leeftijd enorm veel is.

Ook Cécile De Gernier reageerde. "Hij is een kind van Standard. Hij leefde voor Sclessin en had charisma. We vroegen ons af wanneer hij eindelijk zou doorbreken bij de nationale ploeg. Jammer, want hij had zó veel talent."