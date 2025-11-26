Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"
Word fan van Marbella! 1

Zinho Vanheusden heeft op 26-jarige leeftijd afscheid genomen van het voetbal. Na een derde zware kruisbandblessure was het genoeg. Zijn beslissing roept veel reacties op, onder meer van Philippe Albert en Cécile De Gernier.

Zinho Vanheusden nam onlangs afscheid van het voetbal. Deze zomer tekende hij bij Marbella om het voetbalplezier terug te vinden. Dat leek goed te verlopen, tot er opnieuw een ongelooflijke opdoffer volgde.

Vanheusden scheurde voor de derde keer de kruisbanden in zijn knie. Het was de blessure te veel want niet veel later kondigde hij zijn afscheid aan. Philippe Albert voelt mee met de voormalige verdediger.

Zinho Vanheusden moest een zware knoop doorhakken

"Ik scheurde mijn kruisband in 1994 en het is enorm zwaar om terug te komen", zegt hij bij La Tribune. "Stel je voor dat je het drie keer meemaakt op zijn leeftijd. Dat is verschrikkelijk triest."

"Hij was een speler met monsterlijke kwaliteiten. Hij heeft zo ontzettend afgezien dat dit misschien het beste is voor hem", gaat hij verder. In totaal miste Vanheusden bijna 200 wedstrijden, wat op 26-jarige leeftijd enorm veel is.

Ook Cécile De Gernier reageerde. "Hij is een kind van Standard. Hij leefde voor Sclessin en had charisma. We vroegen ons af wanneer hij eindelijk zou doorbreken bij de nationale ploeg. Jammer, want hij had zó veel talent."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Marbella
Zinho Vanheusden

Meer nieuws

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

19:40
Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

19:20
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10
Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

19:00
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

18:00
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

17:00
6
Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

16:30
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

15:15
KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

15:30
3
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
1
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
18
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
9
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
4
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00
Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

11:20
2
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
11
Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

10:00
2
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30
1
Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

09:00
3
Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

08:40
14
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge denkt er heel anders over TIGERMANIA TIGERMANIA over Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid Cul-de-sac Cul-de-sac over Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord Gewoon Kris Gewoon Kris over Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Sporting Lissabon - Club Brugge: - De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i JBond JBond over Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt rinus michels rinus michels over Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved