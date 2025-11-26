Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge slaagde er vanavond niet in om het voorbeeld van Union SG te volgen. Maar wat gebeurde er verder op deze leuke Champions League-avond? Een overzicht.

Union SG stuntte dinsdag door Galatasaray SK de eerste thuisnederlaag van het seizoen aan te smeren. Het werd 0-1 in Istanboel.

Club Brugge slaagde er niet in om het Brusselse voorbeeld te volgen. De West-Vlamingen gingen kansloos onderuit bij Sporting CP in Lissabon.

Eerste verliespartij van het seizoen

Vincent Kompany en Bayern München weten ook weer wat verliezen is. Arsenal FC is het eerste team dat Der Rekordmeister dit seizoen over de knie kan leggen. Al zagen The Gunners Leandro Trossard geblesseerd uitvallen.

Sébastien Pocognoli slaagde er met AS Monaco dan weer niet in om te winnen op het veld van Pafos FC. De Belgische coach wacht nog steeds op een eerste overwinning sinds zijn overstap.

Doelpuntenfestival én verrassing

Verder kregen we een doelpuntenfestival in Piraeus en Parijs. PSV won dan weer verrassend op het veld van Liverpool FC.

26/11/2025 18:45FC Kopenhagen - Kairat Almaty3-2
26/11/2025 18:45Pafos FC - Monaco2-2
26/11/2025 21:00Arsenal - Bayern München3-1
26/11/2025 21:00Eintracht Frankfurt - Atalanta0-3
26/11/2025 21:00Atlético Madrid - Inter Milaan2-1
26/11/2025 21:00Olympiakos Piraeus - Real Madrid3-4
26/11/2025 21:00PSG - Tottenham5-3
26/11/2025 21:00Sporting Lissabon - Club Brugge3-0
26/11/2025 21:00Liverpool FC - PSV1-4

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:10
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

23:30
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
1
De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

21:20
1
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

21:40
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
4
Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

21:00
1
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
6
OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

20:20
Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

19:00
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

19:40
1
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10
Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

19:20
1
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
1
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

18:20
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

18:00
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

17:00
6
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

16:30
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

15:30
3
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
1
Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
23
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
9
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Sporting Lissabon - Club Brugge: 3-0 Snoek Snoek over Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is Het spelleke Het spelleke over Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht? Arthur Shelby Arthur Shelby over Arsenal - Bayern München: 3-1 Meut Meut over 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico? jawaddedadde jawaddedadde over Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken' FranskeVRooij FranskeVRooij over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' Wezzebezze Wezzebezze over De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid' mantoch mantoch over Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN' Eldonte Eldonte over "Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved