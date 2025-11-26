Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Club Brugge slaagde er vanavond niet in om het voorbeeld van Union SG te volgen. Maar wat gebeurde er verder op deze leuke Champions League-avond? Een overzicht.

Union SG stuntte dinsdag door Galatasaray SK de eerste thuisnederlaag van het seizoen aan te smeren. Het werd 0-1 in Istanboel.

Club Brugge slaagde er niet in om het Brusselse voorbeeld te volgen. De West-Vlamingen gingen kansloos onderuit bij Sporting CP in Lissabon.

Eerste verliespartij van het seizoen

Vincent Kompany en Bayern München weten ook weer wat verliezen is. Arsenal FC is het eerste team dat Der Rekordmeister dit seizoen over de knie kan leggen. Al zagen The Gunners Leandro Trossard geblesseerd uitvallen.

Sébastien Pocognoli slaagde er met AS Monaco dan weer niet in om te winnen op het veld van Pafos FC. De Belgische coach wacht nog steeds op een eerste overwinning sinds zijn overstap.

Doelpuntenfestival én verrassing

Verder kregen we een doelpuntenfestival in Piraeus en Parijs. PSV won dan weer verrassend op het veld van Liverpool FC.