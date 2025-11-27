🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League
Feyenoord verloor met 1-3 van Celtic Glasgow. Timon Wellenreuther liet de match net voor rust ongewild kantelen.

Bij Anderlecht herinneren ze zich Timon Wellenreuther niet bepaald in positieve zin. Hij kwam vaker in het nieuws door zijn frustratie omdat hij niet de nummer één was, dan door zijn prestaties.

Nadat hij geblokkeerd werd door Hendrik Van Crombrugge gaf hij helemaal op toen Bart Verbruggen doorbrak. Na uitleenbeurten bij Willem II en Feyenoord verkocht Anderlecht hem in juli 2023 definitief voor één miljoen euro.

In Rotterdam loopt het veel beter. De Duitse doelman speelde inmiddels al meer dan honderd wedstrijden voor Feyenoord en groeide uit tot een van de beste keepers van de Eredivisie, zelfs met een stille hoop op de Mannschaft. Maar donderdag ging het stevig mis.

Celtic kreeg een cadeautje

Net wanneer Feyenoord leek te gaan rusten bij 1-1, gaf Wellenreuther Celtic een cadeau. Onder druk van een tegenstander wachtte hij te lang met uitverdedigen. De bal werd afgeblokt en belandde voor de voeten van Reo Hatate, die simpel in het lege doel kon afwerken: 1-2, en complete stilte in het stadion.

Ayase Ueda (ex-Cercle Brugge) had Feyenoord nochtans na tien minuten op weg gezet. Uiteindelijk won Celtic met 1-3, waardoor de flater van Wellenreuther nog zwaarder doorweegt. De Rotterdammers slikken zo hun vierde nederlaag in vijf Europa League-wedstrijden, terwijl Celtic weer de top 24 binnenkomt.

Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Feyenoord
Timon Wellenreuther

Europa League

 Speeldag 5
Ludogorets Ludogorets 3-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 1-1 Brann Brann
FC Porto FC Porto 3-0 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 2-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 1-3 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 4-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 2-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-1 Ferencváros Ferencváros
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-0 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 2-1 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 2-1 FC Basel FC Basel
Panathinaikos Panathinaikos 2-1 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 4-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-6 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 1-1 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 Malmö FF Malmö FF

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over KRC Genk - FC Basel: 2-1 Erwin Wille Erwin Wille over Dit zorgt voor grote verwarring: DAZN en Pro League spreken elkaar tegen ontleder ontleder ontleder ontleder over AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun El Pulga El Pulga over "Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge" pinantie pinantie over Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter" CCpl CCpl over Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit" JaKu JaKu over Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord Impala Impala over 📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge Impala Impala over Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht? The Purple Knight The Purple Knight over Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..." Kantine
