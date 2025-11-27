🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League

Feyenoord verloor met 1-3 van Celtic Glasgow. Timon Wellenreuther liet de match net voor rust ongewild kantelen.

Bij Anderlecht herinneren ze zich Timon Wellenreuther niet bepaald in positieve zin. Hij kwam vaker in het nieuws door zijn frustratie omdat hij niet de nummer één was, dan door zijn prestaties.

Nadat hij geblokkeerd werd door Hendrik Van Crombrugge gaf hij helemaal op toen Bart Verbruggen doorbrak. Na uitleenbeurten bij Willem II en Feyenoord verkocht Anderlecht hem in juli 2023 definitief voor één miljoen euro.

In Rotterdam loopt het veel beter. De Duitse doelman speelde inmiddels al meer dan honderd wedstrijden voor Feyenoord en groeide uit tot een van de beste keepers van de Eredivisie, zelfs met een stille hoop op de Mannschaft. Maar donderdag ging het stevig mis.

Celtic kreeg een cadeautje

Net wanneer Feyenoord leek te gaan rusten bij 1-1, gaf Wellenreuther Celtic een cadeau. Onder druk van een tegenstander wachtte hij te lang met uitverdedigen. De bal werd afgeblokt en belandde voor de voeten van Reo Hatate, die simpel in het lege doel kon afwerken: 1-2, en complete stilte in het stadion.

Eentje op kosten van Timon Wellenreuther! 😬🎁 pic.twitter.com/zKifgAgSd3 — Play Sports (@playsports) November 27, 2025

Ayase Ueda (ex-Cercle Brugge) had Feyenoord nochtans na tien minuten op weg gezet. Uiteindelijk won Celtic met 1-3, waardoor de flater van Wellenreuther nog zwaarder doorweegt. De Rotterdammers slikken zo hun vierde nederlaag in vijf Europa League-wedstrijden, terwijl Celtic weer de top 24 binnenkomt.