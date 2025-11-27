Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht ziet Nathan De Cat - uiteraard - als een van zijn grootste talenten. De 17-jarige middenvelder heeft al de aandacht getrokken van Europese topclubs, maar de Brusselse club wil hem eerst verder laten rijpen voordat hij mogelijk vertrekt.

Het plan van RSCA is om De Cat pas in de zomer van 2027 te laten vertrekken. Om dat te garanderen, wil de club zijn contract verlengen, al kan dit vanwege zijn minderjarige status voorlopig slechts met één jaar. Zowel De Cat als zijn familie staan positief tegenover een verlenging, schrijft LDH.

Een vertrek deze winter wordt als onwaarschijnlijk beschouwd, maar de club weet dat het deze zomer een stevige inspanning moet leveren om hem te behouden, zeker als hij - wat niet ondenkbaar is - opgeroepen wordt voor de Rode Duivels.

Duurste uitgaande transfer ooit

Financieel wordt een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro realistischer geacht dan de eerder genoemde 35 miljoen. Dat bedrag kan stijgen als De Cat Europees speelt met Anderlecht of zich bij de kern van de Rode Duivels kan voegen. De club hoopt dat hij nog minstens een jaar bij RSCA blijft om zijn marktwaarde te maximaliseren. En dan willen ze van hem de duurste uitgaande transfer ooit maken.

Topclubs zoals Bayern München en Borussia Dortmund volgen de jonge Belg op de voet. Ook Engelse clubs als Tottenham, Aston Villa en Brighton zouden geïnteresseerd zijn, wat aangeeft dat hij wellicht direct naar een hoger niveau kan stappen.

Trainer Besnik Hasi benadrukt dat De Cat ondanks alle interesse rustig blijft en zich volledig op zijn voetbal concentreert. Volgens Hasi heeft hij het potentieel om zelfs de kwaliteiten van Youri Tielemans te overtreffen, dankzij zijn lengte, snelheid en uitvoeringskracht.