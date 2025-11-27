Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

Jelle Vossen, 36 jaar en vorig seizoen nog topscorer van Zulte Waregem, verlengde zijn contract tot midden 2026 om in eerste klasse een passend afscheid te nemen. De huidige situatie verloopt echter niet zoals hij had gehoopt.

Loopbaan en afscheid

Jelle Vossen bracht Essevee vorig seizoen met een beslissende treffer tegen RWDM terug naar de hoogste afdeling. Die prestatie maakte hem tot publiekslieveling in Waregem. Toch kijkt hij met gemengde gevoelens naar eerdere afsluitingen van zijn carrière bij andere clubs.

“Mijn afscheid bij Genk is niet vlekkeloos verlopen. En ook bij Club ben ik niet vertrokken zoals ik had gehoopt. En nu hier deze situatie”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen over zijn weinige speelkansen bij Essevee.

Hij benadrukt dat slechts een minderheid van spelers een perfect afscheid krijgt. “Misschien krijgt maar tien procent van alle voetballers die vertrekken een echt mooi afscheid”, is zijn heel erg nuchtere analyse.

De Limburger speelde lange periodes bij Genk, Club Brugge en Zulte Waregem. Hij noemt zichzelf honkvast en geeft aan dat deze clubs hem het meest dierbaar zijn. “Met voorop toch Club Brugge, hoe dankbaar ik Genk ook ben, dat mij tenslotte de kans heeft gegeven profvoetballer te worden.”

Persoonlijke relaties

Naast sportieve banden bouwde Vossen ook vriendschappen op. “Hans Vanaken is een échte vriend geworden natuurlijk.” Zijn woonplaats dicht bij het Base Camp van Club Brugge zorgt ervoor dat hij nog steeds veel contact heeft met mensen van blauwzwart. “Het lijkt er op dat we ook na mijn carrière in West-Vlaanderen zullen blijven wonen”, besluit hij.