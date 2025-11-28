Reactie 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 3 reacties
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is vrijdagavond tegen Standard niet geworden waar Fred Vanderbiest en KV Mechelen op gehoopt hadden. Tegelijkertijd is het ook geen verrassing dat Mechelen het nog altijd moeilijk heeft om het spel te maken. Dat hebben we dit seizoen al vaker gezien.

Hieronder kunt u de eerste analyse van Vanderbiest over de wedstrijd bekijken. Het komt erop neer dat het langs Mechelse zijde aan de bal onvoldoende was. "Op sommige dagen is het de andere zijde van de medaille. De tegenstander legde de spelers die het bij ons moesten doen goed lam. Als je dat met Myron van Brederode kunt doen, wordt het heel moeilijk voor ons. Karamoko speelde een puike wedstrijd tegen hem."

Standard veranderde ook zijn gewoonlijke veldbezetting. Heeft dat Mechelen verrast? "Je kunt ook niet alles weten. We hebben bij de rust goed aangepast, maar dan vonden ze weer de oplossing door Karamoko links of rechts te laten inzakken. Ons tempo lag te laag en op bepaalde momenten hebben we niet de goede beslissingen genomen."

KV Mechelen lijdt ontnuchterende nederlaag

Dit is wel een ontnuchtering na die driepunter in Genk. "Als je in Genk verloren had en gewonnen had van Standard, dan was iedereen tevreden. Nu ben je gefrustreerd omdat je die bonus na de inspanningen van vorige week hebt weggegooid. Het komt iets te vaak voor dit seizoen dat we na een mooi resultaat op verplaatsing thuis op een 0-0 of 1-1 blijven steken. Deze match had ook op 0-0 kunnen eindigen."

Dat klopt helemaal. "We moeten de groep ook niet overschatten", waarschuwt Vanderbiest voor te hoge verwachtingen. "We staan waar we staan door hard te werken om progressie te maken. We blijven een ploeg met hoge pieken en diepe dalen. Die diepe dalen moeten we beperken. De laatste weken was het aan de bal iets beter, nu is het terug naar af. Er is ook nog altijd wel een tegenstander om mee rekening te houden."

Stilstaande fases werkpunt voor KVM

Lees ook... No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezetNaast de kwaliteit aan de bal werd er nog een ander pijnpunt vastgesteld: Mechelen deed veel te weinig met de stilstaande fases. "We moeten dat eens bekijken, want we creëren daar al een heel seizoen onvoldoende gevaar op. Het is zeker en vast een werkpunt om in die situaties met voldoende geloof en overgave de bal aan te vallen. Dat zou ons in zo'n wedstrijden wel kunnen helpen."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen

Meer nieuws

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

22:30
Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

23:00
'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

21:20
1
Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

21:40
Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

21:00
KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

16:45
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

20:20
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

18:20
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
2
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

20:00
1
Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

19:25
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

18:40
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

17:40
1
Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

18:00
2
Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

08:22
Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

17:20
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
5
Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

16:15
2
DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

16:00
Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

13:30
9
Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

15:30
1
Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

14:48
Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

15:45
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

14:20
5
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
1
🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

14:00
1
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Meester Michel Meester Michel over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten JaKu JaKu over 'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder' Meester Michel Meester Michel over KV Mechelen - Standard: 0-1 sarah. sarah. over Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Luik FC: 3-0 -URKO -URKO over Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp Johnnie Walker Johnnie Walker over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden Dirk1897 Dirk1897 over Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen" Nelvafrel Nelvafrel over Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved