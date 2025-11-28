Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt
Anderlecht staat op het punt om voor het eerst in zijn geschiedenis een winkel te openen in het centrum van Brussel. Een fanshop opent binnenkort zijn deuren op de Grote Markt.

Anderlecht opent binnenkort een pop-upstore dankzij een samenwerking met de Stad Brussel. De club huurt de hele maand december een historisch gebouw in de Tête d’Orstraat, midden in het centrum.

De opening staat gepland op donderdag 4 december. De shop blijft open tot 31 december, telkens van 11.00 tot 19.00 uur, van dinsdag tot en met zondag.

Fans kunnen er een maand lang terecht

Volgens Anderlecht zal je in de pop-up alle shirts van dit seizoen vinden, ontworpen in samenwerking met het creatieve label Mosaert, samen met de wintercollectie van RSCA. Fans kunnen er hun nieuwe of oude shirt laten personaliseren met exclusieve mini-badges geïnspireerd op Brussel, die enkel ter plaatse verkrijgbaar zijn.

Er komen ook signeersessies met spelers van de A-kern. Op 10 december van 14.00 tot 15.00 uur ontvangen Thorgan Hazard en Nathan Saliba de fans. Op 24 december, op hetzelfde tijdstip, zijn Mihajlo Cvetkovic en Nathan De Cataanwezig.

RSCA’s marketingdirecteur Sophie M’Sallem licht toe dat de samenwerking met de Stad Brussel een lang gekoesterde wens waarmaakt: met een pop-up in het hart van de hoofdstad wil Anderlecht zijn Brusselse identiteit en (inter)nationale aantrekkingskracht versterken.

