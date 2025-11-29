Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

KAA Gent staat voor een belangrijk weekend. Als het nog een stevig woordje wil meespreken in het debat bovenaan, dan wint het maar beter van STVV. Mathias Delorge heeft een verleden bij De Kanaries, maar moet nu de Buffalo's mee aan winst helpen.

Mathias Delorge is ondertussen al anderhalf jaar een van de sterkhouders van KAA Gent. Je zou haast vergeten dat hij nog altijd maar 21 jaar is, ook al is hij ondertussen al de metronoom van de Buffalo's geworden.

Mathias Delorge pakte nog maar één gele kaart dit seizoen

Vorig seizoen floreerde hij onder coach Wouter Vrancken, maar die werd snel aan de kant geschoven door KAA Gent en zit ondertussen ... bij de tegenpartij. Delorge is blij met hoe het nu gaat met Vrancken en heeft een goede band met de familie.

Ondertussen is er met Ivan Leko een coach met een heel andere stijl binnengekomen in de Planet Group Arena. "Ivan Leko apprecieert dat ik altijd de voetballende oplossing zoek, maar ik denk dat de coach wil dat ik af en toe 'iemand doormidden trap', bij wijze van spreken. En dat ik eens écht in duel ga."

Mathias Delorge zal geen Gattuso worden

Delorge heeft nog maar één gele kaart gepakt dit seizoen. "Dat is te weinig hé", klinkt het in Het Laatste Nieuws. Maar ik ben een voetballiefhebber en speel het liefst voetbal op het puurste niveau. Mensen die weinig van voetbal kennen, zullen zeggen dat de nummer '6' een breker moet zijn."

Lees ook... Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"›"Ik zie de defensieve middenvelder eerder als iemand die het spel op gang brengt. Dat vurige zal nooit helemaal in mijn spel komen. Ik zal geen Gattuso worden."