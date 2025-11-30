Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier
Word fan van Anderlecht! 4312

RSC Anderlecht zet opnieuw in op de toekomst en heeft zijn oog laten vallen op Jesús Peñaloza, een 17-jarige centrale verdediger van Union Magdalena. De Colombiaanse jeugdinternational geldt als één van de grootste verdedigende talenten van zijn generatie en trekt al vroeg de aandacht van scouts uit

De Brusselaars zijn echter niet alleen in hun belangstelling. Ook het Mexicaanse Club Tijuana houdt Peñaloza nauwlettend in de gaten en heeft al contact opgenomen over een mogelijke overgang. De concurrentie maakt een transfer complexer en belooft een interessante strijd te worden.

Peñaloza zelf maakte dit seizoen de overstap van de U20 naar het eerste elftal van Union Magdalena. Tot dusver kwam hij drie keer in actie bij de A-ploeg, goed voor een totaal van dertig speelminuten. Een klein maar veelbelovend debuut voor de jonge verdediger.

Daarnaast heeft hij ervaring op het internationale toneel. Recent vertegenwoordigde Peñaloza Colombia op het WK U17 in Qatar, waar ook sportief directeur Olivier Renard aanwezig was. Zijn ploeg strandde in de zestiende finales na een 2-0-nederlaag tegen Frankrijk, maar het toernooi leverde hem waardevolle ervaring op tegen topjeugdteams wereldwijd.

Anderlecht informeerde al bij de club van Penaloza

Volgens journalist Mariano Olsen is de interesse van Anderlecht concreet. “Beide clubs hebben geïnformeerd naar zijn contract bij Union Magdalena, maar er zijn nog geen formele aanbiedingen gedaan", meldt Olsen. Het toont dat de Brusselaars serieus werk maken van de scouting van jonge talenten.

Een mogelijke transfer hangt ook af van contractuele voorwaarden. Peñaloza ligt nog tot december 2028 vast bij Union Magdalena. Dat maakt een overstap niet onmogelijk, maar zorgt er wel voor dat een deal duurder en ingewikkelder wordt. Anderlecht zal dus goed moeten rekenen om dit talent naar Brussel te halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

10:15
LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

11:00
Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

11:00
🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

10:00
Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

08:20
1
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

09:35
🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

10:30
KV Mechelen-speler Benito Raman hard voor zichzelf, maar laat ook weten hoe hij omgaat met rouwproces Reactie

KV Mechelen-speler Benito Raman hard voor zichzelf, maar laat ook weten hoe hij omgaat met rouwproces

09:15
Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

09:30
Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

08:40
7
Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

09:00
1
Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

06:00
Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

07:00
Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

06:30
1
Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen Reactie

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen

23:30
2
Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

22:30
Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

23:00
🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

21:20
🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

22:00
1
Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

21:40
Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

21:00
3
Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

20:09
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
2
Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

19:30
7
Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

20:00
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

19:00
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
7
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Interview

Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

16:30
1
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

De pirre De pirre over Club Brugge - Antwerp: - Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen .. .. over Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is" Cerclist Cerclist over Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge patje teppers patje teppers over Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved