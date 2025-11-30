Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

RSC Anderlecht zet opnieuw in op de toekomst en heeft zijn oog laten vallen op Jesús Peñaloza, een 17-jarige centrale verdediger van Union Magdalena. De Colombiaanse jeugdinternational geldt als één van de grootste verdedigende talenten van zijn generatie en trekt al vroeg de aandacht van scouts uit

De Brusselaars zijn echter niet alleen in hun belangstelling. Ook het Mexicaanse Club Tijuana houdt Peñaloza nauwlettend in de gaten en heeft al contact opgenomen over een mogelijke overgang. De concurrentie maakt een transfer complexer en belooft een interessante strijd te worden.

Peñaloza zelf maakte dit seizoen de overstap van de U20 naar het eerste elftal van Union Magdalena. Tot dusver kwam hij drie keer in actie bij de A-ploeg, goed voor een totaal van dertig speelminuten. Een klein maar veelbelovend debuut voor de jonge verdediger.

Daarnaast heeft hij ervaring op het internationale toneel. Recent vertegenwoordigde Peñaloza Colombia op het WK U17 in Qatar, waar ook sportief directeur Olivier Renard aanwezig was. Zijn ploeg strandde in de zestiende finales na een 2-0-nederlaag tegen Frankrijk, maar het toernooi leverde hem waardevolle ervaring op tegen topjeugdteams wereldwijd.

Anderlecht informeerde al bij de club van Penaloza

Volgens journalist Mariano Olsen is de interesse van Anderlecht concreet. “Beide clubs hebben geïnformeerd naar zijn contract bij Union Magdalena, maar er zijn nog geen formele aanbiedingen gedaan", meldt Olsen. Het toont dat de Brusselaars serieus werk maken van de scouting van jonge talenten.

Een mogelijke transfer hangt ook af van contractuele voorwaarden. Peñaloza ligt nog tot december 2028 vast bij Union Magdalena. Dat maakt een overstap niet onmogelijk, maar zorgt er wel voor dat een deal duurder en ingewikkelder wordt. Anderlecht zal dus goed moeten rekenen om dit talent naar Brussel te halen.