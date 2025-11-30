'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

Atli Barkarson, IJslandse verdediger van Zulte Waregem, staat voor een mogelijke winterse transfer. Volgens media uit zijn thuisland tonen drie Europese competities concrete interesse.

Situatie bij Zulte Waregem

Barkarson speelt sinds 2024 bij Zulte Waregem. Dit seizoen kwam hij in de Jupiler Pro League echter nog geen enkele keer in actie. Een transfer dringt zich dan ook op.

Zijn contract loopt nog door tot de zomer, maar de signalen uit de entourage wijzen erop dat Zulte Waregem bereid is om bij een passend bod mee te werken. Het winterseizoen wordt daardoor een cruciaal moment in zijn loopbaan.

Interesse uit drie competities

IJslandse media melden dat de hoogste afdeling in Polen Barkarson nauwlettend volgt. Clubs uit de Ekstraklasa zien in hem een versterking voor de defensieve linie.

Daarnaast wordt ook de Oostenrijkse Bundesliga genoemd als mogelijke bestemming. De competitie heeft de laatste jaren een sterke reputatie opgebouwd in het ontwikkelen van jonge spelers en het doorverkopen naar grotere markten.

Voor Barkarson kan dit een kans zijn om zich opnieuw te profileren in een omgeving die vaak als springplank fungeert richting meer. Ten slotte is er interesse vanuit Portugal. Clubs uit de Primeira Liga volgen Barkarson en zien hem als een speler die zowel verdedigend als aanvallend inzetbaar is.

Volgens Transfermarkt is Barkarson op dit moment 400.000 euro waard, maar dat zal Essevee normaal niet krijgen voor hem. Zulte Waregem zou in 2024 300.000 euro voor de IJslander betaald hebben.