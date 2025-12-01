DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

De geldkraan is definitief dicht. DAZN heeft de maandelijkse betaling voor november niet uitgevoerd. Dit ligt helemaal in de lijn van de verwachtingen. Maar het zorgt wél voor zenuwachtigheid bij de Belgische profclubs.

DAZN betaalde tot voor kort een slordige 84 miljoen euro voor de televisierechten van de Jupiler Pro League. Die betalingen gebeurden netjes in maandeljikse schijven.

Tot vandaag. De deadline voor de laatste schijf was vanavond om zeven uur. Het Laatste Nieuws weet dat de betaling niet is binnengekomen op de bankrekening van de Pro League.

Géén contract, dus... géén centen

Dit ligt helemaal in de lijn van de verwachtingen. DAZN liet vorige week weten dat het contract werd verbroken omdat… er volgens hen simpelweg geen sprake meer is van een overeenkomst.

Enig probleem: het uitblijven van de betaling zorgt ervoor dat ook de Belgische profclubs hun maandelijks deel van de koek niet meer zien. En dat zorgt voor zenuwachtigheid.

Vrees voor juridisch steekspel

De meeste clubs hebben dan wel een (kleine) buffer om de lonen van spelers en personeel te betalen, maar deze situatie mag geen maanden duren. En dat is exact de vrees als het tot een juridisch steekspel zal komen.

De druk op Lorin Parys neemt toe. De clubs zien in de CEO van de Pro League dé hoofdverantwoordelijke voor de hele malaise. Parys moét héél snel met een breedgedragen oplossing komen om zijn hachje én dat van enkele clubs te redden.

