Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

DAZN heeft een bommetje gedropt op het Belgisch voetbal. Maar niet alleen het televisiecontract staat op de rand van de afgrond. Ook de stoel van één man is aan het wankelen.

DAZN liet weten dat het televisiecontract met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. Meer zelfs: volgens DAZN is er géén overeenkomst aangezien niet aan de voorwaarden - de distributie naar meerdere telecomoperatoren toe - werd voldaan.

Ondertussen is het alle hens aan dek bij de Belgische profclubs. De Pro League kwam via Lorin Parys al met een officieel statement naar buiten. "Dit is een aanslag op het Belgische voetbal", klonk het strijdvaardig bij de CEO.

Is Lorin Parys de verantwoordelijke voor het debacle?

En Parys zal die strijdvaardigheid nodig hebben. Het Nieuwsblad weet dat de Belgische profclubs de CEO als verantwoordelijke zien voor het debacle. "Het televisiecontract is zijn verantwoordelijkheid", klinkt het binnenskamers.

De positie van Parys stond voor de zogenaamde DAZN-bom al niet te stevig. De Belgische profclubs vonden het al niet om te lachen dat de volledige cheque tien procent lager was uitgevallen dan de voorbije vijf jaar.

Juridisch waterdicht, maar wie gaat er betalen?

Daarnaast nemen de profclubs het Parys eveneens kwalijk dat hij bleef verkondigen dat het televisiecontract waterdicht is. Dat kan juridisch wel zo zijn, maar wie gaat er betalen tijdens een eventuele procedure die maanden of zelfs langer dan een jaar kan aanslepen?

Parys krijgt de kans om de komende dagen met een sluitende én breedgedragen oplossing op de proppen te komen. Het lijkt de enige manier om zijn eigen hachje te redden. Wordt ongetwijfeld vervolgd…