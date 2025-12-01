Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

Johan Walckiers Loïc Woos
Johan Walckiers en Loïc Woos, suiveur du Standard
| Reageer

Foto: © photonews

Het tweede team van Standard staat op de laatste plaats in de D1 ACFF en heeft sinds het begin van het seizoen slechts twee wedstrijden gewonnen. De situatie van SL16 FC is kritiek en de dreiging van degradatie naar de D2 ACFF wordt steeds groter.

Bij Standard is de financiële situatie sterk verbeterd sinds het vertrek van 777 Partners en A-Cap, en de komst van het nieuwe bestuur onder leiding van Giacomo Angelini, die erin geslaagd is de schulden van de club te saneren.

Toch is de CEO van de Rouches niet van plan de club te houden en zoekt hij naar een koper. Hij wacht echter op de juiste persoon en het juiste project om te voorkomen dat het stamnummer 16 weer in een crisis terechtkomt zoals die net heeft meegemaakt.

Deze zomer heeft Marc Wilmots zijn eerste transferperiode aan de oevers van de Maas beleefd, met een duidelijke visie: alleen spelers zonder contract aantrekken of definitieve aankopen doen, met als doel de waarde van de club te verhogen en te voorkomen dat de halve ploeg opnieuw zou moeten worden aangepast voor het volgende seizoen.

De situatie is dus sterk verbeterd en sportief gezien staat Standard slechts op twee punten van de top zes, ondanks wisselende resultaten. Deze dinsdag spelen de Rouches ook een belangrijke wedstrijd in de achtste finales van de Beker van België, in Dender.

SL16 FC verkeert in moeilijkheden in D1 ACFF

De huidige situatie is nog niet optimaal, maar er is vooruitgang. Althans, wanneer men alleen naar het eerste elftal kijkt. Want verder naar beneden heeft SL16 FC het moeilijk in D1 ACFF en zal het waarschijnlijk nog meer moeite hebben om zich te handhaven dan vorig seizoen.

Verslagen door Tubize-Braine, een van de kandidaten voor promotie naar de Challenger Pro League, zijn de U23 van Standard de rode lantaarn en hebben ze sinds 28 september niet meer gewonnen, toen tegen hun leeftijdsgenoten van Union Saint-Gilloise. Dat was pas de tweede overwinning van SL16 FC na die van 31 augustus tegen Union Namur op de tweede speeldag.

Het gaat helemaal niet goed met het B-team van Standard, en de komst van Stéphane Guidi, de voormalige T1 van Standard Femina, op de bank heeft daar niets aan veranderd. SL16 FC loopt achter en heeft drie punten achterstand op de tiende plek van de U23 van Union.

Het is veel om twee doelpunten per wedstrijd toe te staan...

Het is moeilijk om de redenen voor deze situatie te geven, maar het tweede team van de Rouches lijkt simpelweg eerst en vooral te kort te schieten in kwaliteit. Dit is ook te wijten aan het beleid van Réginal Goreux toen hij nog aan het roer stond van de academie; hij heeft niet altijd de juiste profielen gekozen om te promoten, te behouden en te laten groeien.

Wanneer we de statistieken iets beter bekijken, ligt het probleem niet in de aanval. Met 19 doelpunten in 15 wedstrijden is SL16 FC bijvoorbeeld productiever dan Stockay (17 doelpunten), dat toch op de zevende plaats staat. Maar verdedigend gezien is het met 33 tegendoelpunten samen met Union Namur de slechtste van D1 ACFF.

De wens van Stéphane Guidi om aantrekkelijk voetbal te spelen ondanks de situatie is duidelijk, maar de resultaten laten te wensen over. Er moet snel verbetering komen, want na het moeilijke uitduel in Virton op 6 december ontvangen de U23 van Standard Namur voor hun laatste wedstrijd van het kalenderjaar. Er moet gewonnen worden, anders wordt degradatie naar D2 ACFF een steeds grotere dreiging.

