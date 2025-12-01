"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

Vincent Kompany wordt door bijna iedereen in Beieren aanbeden. Bijna iedereen? Volgens Uli Hoeness is het misschien aan de kant van de pers dat men spijt heeft van de weinige opschudding die de huidige coach van Bayern München veroorzaakt.

Alles gaat voorspoedig bij "FC Hollywood": de bijnaam van Bayern München, die voortkomt uit de roerige interne strijd en schandalen die in de jaren '90 en 2000 achter de schermen plaatsvonden, lijkt nu ver achter ons te liggen. Vincent Kompany is geen man die graag controverse veroorzaakt.

Dat verheugt vooral erevoorzitter Uli Hoeness. In de kolommen van BILD vergeleek hij Kompany met enkele van zijn voorgangers, die hij niet bij naam wilde noemen.

Een steek naar Thomas Tuchel?

"Ik wil geen namen noemen, maar we hebben trainers gehad waarvoor we na elke persconferentie de brandblusser moesten pakken", merkt Hoeness op. Volgens veel waarnemers zou deze opmerking eigenlijk gericht zijn op Thomas Tuchel, die direct voor Vincent Kompany in functie was.

"Sinds Kompany er is, moeten de journalisten in München weer aan het werk. Hij geeft hen niets anders dan voetbal", zegt de erevoorzitter van Bayern München tevreden.

Dit alles wordt natuurlijk vergemakkelijkt door de resultaten: Bayern staat momenteel ruim aan kop in de competitie en is stevig genesteld in de top 8 van de Champions League, ondanks een eerste nederlaag tegen Arsenal vorige week.