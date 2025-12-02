13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

Standard heeft zijn jaarrekening tot 30 juni 2025 bekendgemaakt, en die toont een duidelijke financiële verbetering. Het verlies daalde van 25 miljoen naar 13 miljoen euro, terwijl de schuldenlast sterk werd teruggebracht tot 28,7 miljoen euro.

Ook de eigen vermogenssituatie kreeg een oplawaai. Waar de club een jaar geleden nog 39 miljoen euro negatieve eigen middelen had, staat dat cijfer nu net in de plus, op iets minder dan één miljoen euro.

Die vooruitgang volgt de lijn die Giacomo Angelini een maand geleden al schetste in een interview. De jaarrekening werd intussen officieel goedgekeurd tijdens de algemene vergadering eind vorige week.

Gezonder worden

Een belangrijke motor achter die positieve evolutie is de kapitaalverhoging van 29,7 miljoen euro door voormalig eigenaar A-CAP, vlak voor de overdracht van de aandelen aan de holding SDL.

Daarnaast zette Standard bijkomende stappen om de financiële druk te verlagen, onder meer via een inkrimping van het personeelsbestand. De club wil zo structureel dichter bij een gezond evenwicht komen.

Het volgende financieel bilan – met cijfers tot 31 december 2025 – zal opnieuw worden geauditeerd. De directie hoopt tegen 30 juni 2026 het verlies nog eens te halveren, terwijl Angelini ondertussen actief op zoek blijft naar nieuwe investeerders voor de holding die de aandelen van A-CAP zal overnemen.