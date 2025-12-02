Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

Kos Karetsas kende een opvallende week bij KRC Genk. Zijn prestaties tegen Basel en OHL brachten hem nadrukkelijk in beeld en leidden tot discussie over zijn rol binnen het elftal. Analist Stef Wijnants gaf zijn visie en ging daarbij in tegen de aanpak van trainer Thorsten Fink.

Beslissende prestaties van Karetsas

De jonge speler leverde een belangrijke bijdrage in de Europese wedstrijd tegen Basel en in de competitie tegen OHL. “Dit zijn de prestaties die hem gaan helpen om zijn ambitie waar te maken: zo snel mogelijk naar een topcompetitie verhuizen”, zegt Stef Wijnants in Het Belang van Limburg.

Daarvoor moet je wedstrijden in je eentje kunnen winnen en dat heeft Karetsas volgens de analist nu wel bewezen. “Iedereen wist dat hij dat kon, maar het was er nog niet vaak uitgekomen. Vorige week wel, met zijn wondermooie goal tegen Basel en een topprestatie tegen OHL. In alles was hij beslissend. Jammer dat hij niet voor de kers op de taart kon zorgen door zelf de 3-1 te maken.”

Positie op het veld en doorbraak

De ontwikkeling van Karetsas kwam mede door omstandigheden. Blessures bij Steuckers en Ito en de terugkeer van Heymans op het middenveld zorgden ervoor dat Fink hem op de rechterflank posteerde.

“De ontbolstering van Karetsas bewijst dat je soms wat geluk nodig hebt. Hij is per toeval op die rechterflank beland. Plots vielen de puzzelstukjes op hun plaats, al heeft hij dat geluk zelf afgedwongen. Het resultaat: 1 goal en 7 assists op een maand tijd”, gaat hij verder.

Trainer Fink gaf eerder aan dat een achttienjarige niet te zwaar belast mag worden. Wijnants ging daar niet mee akkoord. “De stelling dat Fink hem als achttienjarige moet sparen en niet drie wedstrijden per week mag laten spelen, kan de prullenmand in. Karetsas is geen belofte meer. Hij is een topvoetballer die elke wedstrijd wil spelen”, besluit de analist.