Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

RSC Anderlecht beleeft eindelijk nog eens leuke dagen op sportief vlak. Maar ook uit de boekhouding komt er goed nieuws. De Belgische recordkampioen sluit het boekjaar opnieuw af met winst.

Marc Coucke werpt zich in Mijn Restaurant op als dé man die ervoor zorgt dat de kandidaten hun boekhouding in de gaten houden. De eigenaar van RSC Anderlecht doet hetzelfde in het Lotto Park.

Anderlecht heeft de resultaten van de jaarrekening - deze is ondertussen goedgekeurd door de Algemene Vergadering - voor het seizoen 2024-2025 openbaar gemaakt. De Belgische recordkampioen maakt voor het tweede jaar op rij winst.

Bescheiden winst

Anderlecht sloot het seizoen af met een bescheiden winst van honderdduizend euro. Wisselgeld in de huidige voetbalwereld, maar wél een opsteker. Anderlecht sloot vorig seizoen ook al met winst af, maar de jaren daarvoor kleurde de boekhouding bloedrood.

Coucke stak de voorbije jaren nooit onder stoelen of banken dat de heropbouw van Anderlecht via een financiële heropleving zou moeten gaan. De Brusselaars stonden in het nabije verleden aan de rand van de (financiële) afgrond.

Financiële én sportieve heropleving

Ook op sportief vlak gaat het beter met paars-wit. Anderlecht won de voorbije weken van Club Brugge en Union SG en zit stevig in het spoor van beide clubs. Komt er eindelijk nog eens een titel? Daar wil Besnik Hasi niét over praten.