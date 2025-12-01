Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

RSC Anderlecht legde na Club Brugge nu ook Union SG over de knie. Toch weigert Besnik Hasi te spreken over paars-wit als titelkandidaat. En de coach weet héél goed waarom hij dat niet doet.

We moeten nederig blijven. Met de voetjes op de grond

Ook vorige week liet de coach van RSC Anderlecht duidelijk verstaan wat het doel van RSC Anderlecht is. Besnik Hasi mikt op de derde plaats. "We moeten beter doen dan de vierde plaats van vorig jaar", blijft de coach herhalen.

Ook de analisten spreken in koor. Marc Degryse, Peter Vandenbempt, Philippe Albert,… Eén voor één waren ze verrast door de overwinningen van Anderlecht tegen Club Brugge en Union SG. Maar één voor één zien ze paars-wit hoogstens als outsider voor de titel.

Géén titelkandidaat, hoogstens outsider

Het is nu eenmaal een feit dat de kern van Union en Club Brugge beter gewapend is dan die van Anderlecht. En het is nu eenmaal een feit dat november en december héél vaak lastige maanden zijn voor clubs die zich ook in de Champions League willen tonen.

Maar Hasi beseft zelf ook héél goed dat Club Brugge en Union in de lente geen Europees voetbal meer zullen spelen. En dan gaat de focus voor de volle honderd procent op de Jupiler Pro League.

Mag paars-wit dan niet van meer dromen?

"We staan momenteel op onze waarde geklasseerd", liet Hasi al enkele keren optekenen over die huidige derde stek van de Belgische recordkampioen. Mag paars-wit dan niet dromen?