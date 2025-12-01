Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4312

RSC Anderlecht legde na Club Brugge nu ook Union SG over de knie. Toch weigert Besnik Hasi te spreken over paars-wit als titelkandidaat. En de coach weet héél goed waarom hij dat niet doet.

We moeten nederig blijven. Met de voetjes op de grond

Besnik Hasi

Ook vorige week liet de coach van RSC Anderlecht duidelijk verstaan wat het doel van RSC Anderlecht is. Besnik Hasi mikt op de derde plaats. "We moeten beter doen dan de vierde plaats van vorig jaar", blijft de coach herhalen.

Ook de analisten spreken in koor. Marc Degryse, Peter Vandenbempt, Philippe Albert,… Eén voor één waren ze verrast door de overwinningen van Anderlecht tegen Club Brugge en Union SG. Maar één voor één zien ze paars-wit hoogstens als outsider voor de titel.

Géén titelkandidaat, hoogstens outsider

Het is nu eenmaal een feit dat de kern van Union en Club Brugge beter gewapend is dan die van Anderlecht. En het is nu eenmaal een feit dat november en december héél vaak lastige maanden zijn voor clubs die zich ook in de Champions League willen tonen. 

Maar Hasi beseft zelf ook héél goed dat Club Brugge en Union in de lente geen Europees voetbal meer zullen spelen. En dan gaat de focus voor de volle honderd procent op de Jupiler Pro League.

Mag paars-wit dan niet van meer dromen?

"We staan momenteel op onze waarde geklasseerd", liet Hasi al enkele keren optekenen over die huidige derde stek van de Belgische recordkampioen. Mag paars-wit dan niet dromen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

22:00
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

19:40
2
Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

16:30
2
DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

20:40
Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

21:20
Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

20:20
1
Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

20:00
De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

19:00
Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

19:20
Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

18:50
1
Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

18:00
1
Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

18:40
1
Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

17:40
"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

17:20
Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

15:15
🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

17:00
2
Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

16:00
6
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

15:30
Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

12:41
Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

12:00
Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

13:00
Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

13:45
4
Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

14:30
15
Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

14:15
3
Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

13:30
4
Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

14:00
Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

13:15
Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

10:00
1
Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

11:40
2
'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

12:20
1
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
6
RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

11:50
Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

10:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" Jos Het Ei Jos Het Ei over Club Brugge - Antwerp: 0-1 JaKu JaKu over Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Crisis loert om de hoek" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..." Mr_Rsca Mr_Rsca over Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken PhP PhP over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen JaKu JaKu over 't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen' JaKu JaKu over Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen RememberLierse RememberLierse over 'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent' RememberLierse RememberLierse over Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved