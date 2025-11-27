Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

RSC Anderlecht lijkt herboren na de recente negen op negen. Besnik Hasi maakt de balans op na de heenronde. En wat zijn de ambities van de coach voor het vervolg van het seizoen?

RSC Anderlecht kampeert na de heenronde op een derde plaats. De Belgische recordkampioen volgt op acht punten van Union SG en telt vier eenheden minder dan Club Brugge.

"Momenteel staan we waar we horen te staan", is Hasi in Het Laatste Nieuws tevreden met de huidige gang van zaken. "Maar er is eveneens nog enorm veel ruimte voor progressie."

"Ik geloof enorm in de kwaliteiten van deze groep", blaast de coach van paars-wit de loftrompet. "En dat ben ik ook blijven zeggen toen het minder ging."

Hasi heeft dan ook een héél duidelijke doelstelling voor ogen. "We moeten sowieso beter doen dan de vierde plaats van vorig seizoen. En alles wat hoger is dan de derde plaats is mooi meegenomen."

Lees ook... Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"›Hier en daar wordt Anderlecht zelfs al gezien als outsider voor de titel. Maar daar wil Hasi momenteel niet over praten. Al kan een eventuele overwinning tegen Union komende zondag daar verandering in brengen…