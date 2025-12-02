'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

KAA Gent heeft haar interesse kenbaar gemaakt in Abdoul Karim Traoré, een jonge aanvaller die deze zomer bij OH Leuven neerstreek en sindsdien de nodige indruk maakt in de Jupiler Pro League.

Europese belangstelling voor Traoré

Traoré, amper 18 jaar, heeft de nodige indruk gemaakt bij de nationale ploeg van Guinee en trok die lijn ook door bij OH Leuven. Dat zorgt voor de nodige interesse uit Frankrijk, maar ook vanuit de Jupiler Pro League zelf.

Volgens Africafoot is de Guinese international uitgegroeid tot een prioritaire target voor KAA Gent richting de wintermercato. Een bron dicht bij het dossier bevestigt dat het entourage van de speler reeds werd benaderd door de huidige nummer zes van de Jupiler Pro League.

De eerste gesprekken vonden plaats voor de interlandbreak in november en verlopen in een positieve sfeer, zo klinkt het. Traoré ligt bij OHL onder contract tot juni 2028.

1 miljoen euro

De uitstapclausule zou op 1 miljoen euro vastgelegd zijn in zijn contract, zo klinkt het nog. Voor zijn komst naar België speelde Traoré in de Franse National bij Bourg-en-Bresse. Daar liet hij een goede indruk achter, waardoor Stade de Reims hem destijds al volgde.

Uiteindelijk koos hij voor het Belgische project, al blijft Reims zijn evolutie monitoren. De strijd om de handtekening van Traoré belooft intens te worden. Onder leiding van bondscoach Paulo Duarte groeide hij uit tot een vaste waarde bij Guinee.