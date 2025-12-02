'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

Vincent Kompany wil komende zomer een Rode Duivel toevoegen aan zijn Beierse selectie. Malick Fofana staat héél hoog op de verlanglijst van Bayern München.

Vincent Kompany wil Malick Fofana naar Bayern München. The Prince is gecharmeerd door de prestaties - ook al ligt hij momenteel in de lappenmand - van de 20-jarige flankaanvaller.

Sky Sports Deutschland weet dat Der Rekordmeister al informatie heeft ingewonnen bij Olympique Lyon. De Fransen staan niet afkering tegenover een transfer.

Financiële tering naar de nering zetten

Het is immers geen geheim dat l'OL de financiële tering naar de nering moet zetten. In het Nederlands: verkopen om de boekhouding groen te laten kleuren.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Fofana op dertig miljoen euro. Lyon mikt echter op een bedrag tussen veertig en vijftig miljoen euro.

Lopend contract tot medio 2028

Fofana heeft een lopend contract bij Lyon tot medio 2028. De vijfvoudig Rode Duivel werd in 2024 voor zo'n twintig miljoen euro weggeplukt bij KAA Gent.