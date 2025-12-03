Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Manchester City heeft met 4-5 gewonnen op het veld van Fulham na een knotsgekke wedstrijd. Haaland, Foden en een bijzonder sterke Doku hielpen de ploeg uiteindelijk over de streep.

Manchester City zat meteen in de wedstrijd op het veld van Fulham. Al vroeg vond Jérémy Doku ploegmaat Erling Haaland voor de openingsgoal. Even later volgden ook Tijjani Reijnders en Phil Foden. City leidde 0-3 zonder echt in de problemen te komen.

Smith Rowe scoorde de 1-3 en na de pauze maakte Foden er nog eentje bij. Doku zorgde voor de 1-5 toen een schot van hem via Sander Berge (ex-Genk) in eigen doel belandde. Op dat moment leek de wedstrijd gespeeld.

De reactie van Fulham

Iwobi leek de schade wat te gaan beperken, waarna Chukwueze twee keer scoorde en de wedstrijd plots weer spannend werd. Het stadion ontplofte en City begon te twijfelen. In geen tijd ging de stand van 1-5 naar 4-5.

Uiteindelijk konden de Citizens de overwinning wel over de streep trekken. Met drie goals en vijf assists dit seizoen bewijst Doku hoe belangrijk hij is voor City. Hij brengt snelheid, dribbels, dreiging en maakt het verdedigers constant moeilijk.

Zoals Pep Guardiola al zei: hij is misschien geen statistiekenmonster, maar zijn impact tijdens de match is enorm. Dit seizoen speelt Doku met veel meer vertrouwen en durft hij veel vaker zijn acties te maken. Bij de Rode Duivels is hij bijna niet meer weg te denken uit de basis.