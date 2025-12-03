Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

Marcus Rashford draait bij FC Barcelona mooie cijfers, maar zijn toekomst in Camp Nou blijft onzeker. Ondanks goals en assists twijfelt Barça of het de aankoopoptie zal lichten. Een Rode Duivel en een ex-Club Brugge-speler worden als alternatief gezien.

FC Barcelona haalde Marcus Rashford afgelopen zomer binnen op huurbasis van Manchester United. Zijn statistieken zijn in orde: in totaal speelde hij er al 19 wedstrijden met 6 doelpunten en 9 assists.

Maar het is nog helemaal niet zeker dat Barça hem definitief zal overnemen. Volgens SPORT moet de knoop nog worden doorgehakt, en hoewel de statistieken prima zijn, zijn er nog andere factoren die in zijn nadeel spelen.

Barça twijfelt en kijkt al naar alternatieven

Hij zou namelijk een hoog loon hebben, terwijl hij zich ook niet helemaal zou aanpassen aan de pressing-stijl die Hansi Flick wil hanteren. Sommigen binnen de club zouden hem daarom niet willen houden.

De beslissing moet nog genomen worden, maar Barcelona heeft al alternatieven in het vizier, om Raphina af te kunnen lossen. De club denkt namelijk aan Antonia Nusa (ex-Club Brugge), die momenteel bij RB Leipzig speelt.

Maar SPORT meldt dat ook Rode Duivel Malick Fofana op het lijstje van de Catalanen staat. Verder houden ze ook Said El Mala van FC Köln in de gaten.