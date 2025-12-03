Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"
Foto: © photonews

KAA Gent beleefde alweer geen leuk weekend tegen STVV. En dus blijft het met wat ups en downs door de competitie bewegen. Hein Vanhaezebrouck is scherp in zijn analyse achteraf.

KAA Gent heeft nu al acht punten minder dan STVV op plaats vier. De Buffalo's lijken volgens Hein Vanhaezebrouck dan ook geen aanspraak te mogen maken op die top-4 en ook voor de top-6 en de Champions' Play-offs zal het nipt worden.

Vanhaezebrouck is streng voor KAA Gent

De transfers van vorig seizoen zijn bijna allemaal mislukt volgens Vanhaezebrouck en er werden ook bepalende spelers zoals Watanabe verkocht. Dingen die niet in één jaar rechtgetrokken kunnen worden. 

En ook de laatste transfer hebben Vanhaezebrouck nog niet echt kunnen bekoren. “Kanga is een interessante targetspits. Maar op de flanken is weinig concurrentie gekomen. Skoras zou een meerwaarde moeten zijn."

Te weinig constanten in het spel van Michal Skoras

"Dat toonde hij al in bepaalde matchen, maar hij toonde ook al waarom hij niet in Club Brugge is geslaagd. Hij is te weinig constant in zijn prestaties, kent soms te veel afval in zijn spel en dan zakt hij er helemaal door", klinkt het streng in Het Nieuwsblad.

"Als je in Club Brugge de concurrentie wil aangaan, dan moet je veel constanter presteren. Skoras is een goeie transfer, maar je moet hem zo ver krijgen dat hij in elke match bepalend is."

