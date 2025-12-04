Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

FC Barcelona lijkt opnieuw te hebben aangesloten bij de Europese top, na enkele moeilijke jaren. Dat had alles te maken met financiële problemen en het vertrek van Lionel Messi. Trekt de Argentijn ooit nog het shirt aan van Barça?

Messi - 38 jaar ondertussen - heeft Barcelona ondertussen al even verlaten. Hij trok in 2021 naar PSG, om twee jaar later naar de MLS te verkassen. Daar heeft hij nog een contract tot eind 2028.

Bij Barcelona dromen ze ondertussen volop van een terugkeer van hun chouchou. Al lijken het vooral de fans te zijn die wegdromen bij een mogelijke hereniging. Het bestuur lijkt meer realiteitszin aan de dag te leggen in de persoon van sportief directeur Deco.

Deco praat niet over terugkeer

De Portugees schoof aan bij het radioprogramma Què t'hi jugues! om het over het thema te hebben. "Zijn impact zal elke dag voelbaar zijn" vertelde Deco, opgetekend door SPORT.

"Hij is de beste in de geschiedenis van de club, samen met Ronaldinho en Kubala, dus het verbaast me niet dat mensen zijn naam scanderen of zich zijn goals en acties herinneren, want het is onmogelijk om je hem niet te herinneren. Hij maakt deel uit van de geschiedenis van deze club."

En een terugkeer? "Ik denk niet dat het mogelijk is, want hij heeft een contract bij Inter Miami", blijft Deco nuchter. "Het is duidelijk dat hij nog steeds iets zou kunnen bijdragen, maar we gaan hier niet over praten, aangezien het puur speculatief is."