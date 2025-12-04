Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

Hein Vanhaezebrouck is al even coach af, maar volgt het Belgische voetbal uiteraard nog steeds op de voet. Daarbij ontsnapt zijn ex-club KAA Gent niet aan zijn scherpe oog.

Gent kampeerde even in de top zes, maar is daar opnieuw uitgevallen na een thuisnederlaag tegen Sint-Truiden. De Buffalo's krijgen concurrentie van onder meer KRC Genk, KV Mechelen en STVV voor de eerste zes plaatsen.

Vooral STVV maakt dit seizoen een uitstekende indruk. Het was met 1-2 te sterk in de Planet Group Arena en zette zijn reputatie van seizoensrevelatie zo extra in de verf. Gent moet volgens Hein Vanhaezebrouck oppassen.

Haalt Gent STVV nog bij?

Volgens Vanhaezebrouck is de Limburgse vogel namelijk gaan vliegen in het klassement. "Ik vrees dat ze STVV niet meer zullen bijbenen", zegt de kampioenmaker van de Buffalo's bij Het Nieuwsblad. Hij denkt dat het zelfs nipt zal worden voor Gent om zich bij de eerste zes te scharen en dat de Oost-Vlamingen "absoluut geen" ploeg hebben voor de top vier.

"Dat heeft alles te maken met de transfers van vorig seizoen", legt Vanhaezebrouck uit. "Omdat die bijna allemaal mislukken én alles van kwaliteit ondertussen te gelde werd gemaakt, ook dit jaar nog, met het vertrek van bijvoorbeeld Watanabe"

"Vorig seizoen werd voor zo’n 18 miljoen geïnvesteerd: sommigen zijn al vertrokken met verlies, anderen zitten op een zijspoor, nog anderen spelen wel, maar overtuigen niet. Dat zet je niet recht in één jaar", aldus Vanhaezebrouck.