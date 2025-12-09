Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

STVV staat momenteel stevig op de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Binnen de club leeft de vraag of sterkhouder Ryotaro Ito deze winter vertrekt, aangezien zijn contract in juni afloopt.

Contract en prestaties

Ryotaro Ito nadert het einde van zijn overeenkomst en een transfer in januari behoort tot de opties. Zijn leeftijd van 27 jaar en het feit dat hij zes doelpunten maar slechts één assist achter zijn naam heeft, maken het er niet gemakkelijker op.

“Ik vraag me af welke grote ploeg Ito zou komen halen”, zegt Hein Vanhaezebrouck meteen in Het Belang van Limburg. Ito geldt als vaste waarde bij STVV. Toch klinkt het dat hij meer druk kan zetten en bepalender mag zijn, aldus de analist.

Volgens Vanhaezebrouck is hij voor clubs in de subtop interessant, omdat hij daar zonder twijfel titularis is. Het beperkte aantal assists wordt gezien als een aandachtspunt binnen zijn profiel.

Markt en opvolging

De club heeft nauwe banden met Japan en haalt daar regelmatig versterking. “STVV is thuis in Japan en die markt is heel interessant voor ons.” Het is bekend dat Japanse spelers vaak technisch onderlegd zijn en tweevoetig, wat hen geschikt maakt voor het Belgische spel.

De mogelijkheid dat STVV al een opvolger in het vizier heeft, wordt niet uitgesloten, zo oordeelt Vanhaezebrouck nog. Dit wijst erop dat de club voorbereid kan zijn op een vertrek en dat de continuïteit van de kern gewaarborgd blijft.

Een vertrek van Ito hoeft volgens de analist geen ramp te betekenen. De clubstructuur en de scouting in Japan bieden voldoende alternatieven om de balans in de ploeg te behouden, besluit hij.

