De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

KRC Genk keerde maandag terug uit Marbella, waar Nicky Hayen zijn accenten kon toepassen op de groep. De nieuwe coach wil meteen duidelijke standaarden opleggen en laat daar geen twijfel over bestaan.

KRC Genk is ondertussen weer in België na een leerrijke winterstage in Marbella. Maandag vloog de club terug zodat het zich in eigen huis kan klaarstomen voor de clash op het veld van Zulte Waregem.

Op stage kon Nicky Hayen duidelijk zijn accenten leggen bij de Limburgers. Uit oefenwedstrijden en de 3-5 nederlaag tegen Club Brugge kon hij al veel leren. Iets wat centraal moet staan bij Racing is inzet. De coach verwacht van zijn spelers dat ze zich altijd voor de volle 100% geven.

Hayen legt de lat meteen hoog

"We eisen van iedereen een duidelijk engagement", is Hayen duidelijk bij Het Belang van Limburg. "De lat moet hoog liggen voor iedereen om een optimaal rendement te halen. Op die visie zal doorheen de club nog veel meer de nadruk worden gelegd, daar heb ik al goeie gesprekken over gehad met Dimitri de Condé en Luc Hooyberghs."

Hayen kan na de winterstage tevreden terugblikken over de inzet van zijn jongens. "De spelers gingen goed om met de hoge workload, er waren geen geblesseerden, iedereen maakte veel trainings- en speelminuten."



"Die lijn gaan we nu doortrekken in Genk. Ook al zal het misschien iets kouder zijn, je moet optimaal willen en kunnen presteren bij -1 en +40. Het draait om een levenshouding, dat is veel meer dan een inspanning van één week", besluit Hayen.