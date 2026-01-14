OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

Hyun-seok Hong is opnieuw een speler van KAA Gent. De Oost-Vlamingen halen de voormalige publiekslieveling op huurbasis terug naar de Planet Group Arena.

Hyun-seok Hong groeide tussen 2022 en 2024 uit tot een sterkhouder én publiekslieveling bij KAA Gent. Hij versierde er dan ook een transfer naar de Bundesliga.

1.FSV Mainz 05 betaalde vier miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. De verwachtingen en statistieken - bij De Buffalo's was Hong goed voor 18 doelpunten en 20 assists in 104 wedstrijden - kon de Zuid-Koreaan in Duitsland nooit inlossen.

Lastige periodes in Duitsland en Frankrijk

Mainz liet Hong afgelopen zomer naar FC Nantes vertrekken, maar ook in Frankrijk liep het niet zoals gehoopt. De 26-jarige speler maakte zijn opwachting in amper zes wedstrijden voor Les Canaris.

En zo kwam een terugkeer naar Gent op het voorplan. De Buffalo's huren Hong tot het einde van het seizoen van Mainz. Voor de volledigheid: zijn contract in Duitsland loopt tot medio 2028.

De bekerwedstrijd bij RSC Anderlecht van donderdagavond komt vanzelfsprekend te vroeg. De kans is wél realistisch dat Hong komende zondag in de wedstrijdselectie zit. Dan komt paars-wit op bezoek in de Planet Group Arena.

