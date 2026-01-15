Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

Real Madrid beleeft woelige tijden. De Koninklijke nam onlangs afscheid van Xabi Alonso, maar diens vertrek zorgt nog niet voor een schokeffect. Zo leed Real een pijnlijke nederlaag in de Spaanse beker tegen een tweedeklasser.

Álvaro Arbeloa werd aangesteld als nieuwe trainer en krijgt de moeilijke opdracht om de zwalpende Merengues opnieuw op de rails te zetten. Tegen Albacete, een laagvlieger in de Spaanse tweedeklasser, kreeg hij de kans om zijn eerste overwinning te boeken.

Dat pakte echter helemaal verkeerd uit. Real kwam met een zo goed als B-elftal aan de aftrap, zonder onder meer Courtois, Tchouaméni en Bellingham.

Late treffer van Albacete wordt Real fataal

Het was de thuisploeg die net voor de rust op voorsprong kwam via Javi Villar. Die kopte staalhard binnen op een hoekschop. Real reageerde echter vrijwel meteen via Franco Mastantuono, waardoor we met 1-1 gingen rusten.

Diep in de tweede helft leek Jefté Betancor Albacete de zege te schenken met een botsend schot, maar opnieuw had Real een reactie in huis. Gonzalo García maakte in de extra tijd gelijk.



Het venijn zat hem echter in de staart. Betancor scoorde diep in de extra tijd zijn tweede van de avond en zette de Madrileense crisis nog wat meer in de verf. Arbeloa en co moeten zo zwaar bezinnen in de Spaanse hoofdstad.