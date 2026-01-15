'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

Lorenz Lomme
'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'
Ferran Jutgla maakte ooit het mooie weer bij Club Brugge, maar staat tegenwoordig op de loonlijst van Celta de Vigo. Maar voor hoelang nog? De Spanjaard zou namelijk naar een andere (ex-)club kunnen in zijn land.

De 26-jarige Jutgla tekende medio 2025 een contract tot 2029 in Galicië, maar moet er vaker dan hem lief is tevreden zijn met een rol als invaller. Jutgla startte dit seizoen 10 keer in de basis in LaLiga.

De Spaanse spits was daarin goed voor 2 goals en 1 assist. Dat is pover, maar een reeksgenoot van Celta zou de aanvaller nu een reddingsboei willen toewerpen.

Jutgla naar Espanyol?

Mundo Deportivo schrijft namelijk dat Espanyol Jutgla wil binnenhalen. De Catalaanse club kampt met aanvallende problemen na het uitvallen van Javi Paduo en wil die oplossen door Jutgla te halen.

De speler zelf zou een transfer naar Espanyol wel zien zitten. Hij doorliep er een deel van zijn opleiding en speelde er in totaal 52 keer voor de tweede ploeg, voordat hij naar FC Barcelona trok.


Van 2022 tot 2025 speelde Jutgla dan weer voor Club Brugge. Daar was hij goed voor 40 goals en 24 assists in 148 wedstrijden. In de zomer van 2025 vertrok hij dan voor 5 miljoen euro naar Celta de Vigo.

