Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois is anno 2026 één van de beste doelmannen ter wereld. Toch beseft ook Real Madrid dat er stilaan moet worden gedacht aan de opvolging van de Rode Duivel.

Thibaut Courtois telt ondertussen 33 lentes, maar is één - voor ons eigenlijk zelfs dé nummer één - van de beste doelmannen ter wereld. Zijn contract bij Real Madrid loopt tot medio 2027.

Courtois maakt er zelf geen geheim van dat hij zijn carrière wil afsluiten in het Estadio Santiago Bernabeu. In juni 2027 zal de doelman er 35 zijn. Tijd voor het voetbalpensioen? Courtois liet evenzeer al meermaals optekenen dat hij niet van plan is zijn carrière héél lang te rekken.

Toekomst tussen Madrileense palen

En dus moet Real Madrid aan de toekomst denken. In de eigen kern moet De Koninklijke niet gaan zoeken. Andriy Lunin bewees al dat hij een goede stand-in is, maar de Oekraïener is gewogen én te licht bevonden voor het echte werk. 

Defensa Central weet dat Real Madrid méér dan gewoonlijke interesse toont in Simon Eriksson. De 19-jarige Zweed brak dit seizoen helemaal door bij IF Elfsborg

Géén (financieel) risico


Meer zelfs: de doelman wordt door kenners een héél grote toekomst voorspeld. En net om die reden wil Real Madrid niet bij de pakken blijven zitten. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op anderhalf miljoen euro. Daar kan Florentino Perez toch niet voor sukkelen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
IF Elfsborg
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

07:20
'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

07:00
Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

23:00
1
Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

20:20
1
Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup

Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup

22:23
Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

22:30
2
Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

22:00
1
Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

21:40
2
Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

21:20
Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

21:00
OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

20:40
1
In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

20:00
5
Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

19:40
5
Absolute waanzin in het kwadraat! 'Lionel Messi weigert grootste contractvoorstel ooit'

Absolute waanzin in het kwadraat! 'Lionel Messi weigert grootste contractvoorstel ooit'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

18:20
Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

19:00
KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

18:20
4
Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

18:00
1
De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

17:40
Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

17:20
2
Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan

Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan

17:00
7
Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

16:30
2
KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over" Interview

KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over"

15:15
Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

16:00
1
Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

15:30
23
Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

15:45
OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

15:00
Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

14:40
Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

14:20
Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

14:00
Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

13:50
1
OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

13:40
Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

13:30
3
Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

13:15
"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

13:00
Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 20
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 16/01 Girona FC Girona FC
Real Madrid Real Madrid 17/01 Levante Levante
Real Mallorca Real Mallorca 17/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 17/01 Real Oviedo Real Oviedo
Real Betis Real Betis 17/01 Villarreal Villarreal
Getafe Getafe 18/01 Valencia CF Valencia CF
Atlético Madrid Atlético Madrid 18/01 Alaves Alaves
Celta De Vigo Celta De Vigo 18/01 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Sociedad Real Sociedad 18/01 Barcelona Barcelona
Elche CF Elche CF 19/01 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn' 1872 1872 over Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan Eldonte Eldonte over Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken' Eldonte Eldonte over Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge Demogorgon Demogorgon over Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten Charly Charly over Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?" sarah. sarah. over 'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster' PhP PhP over Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen' Joe Joe over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved