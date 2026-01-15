Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

Thibaut Courtois is anno 2026 één van de beste doelmannen ter wereld. Toch beseft ook Real Madrid dat er stilaan moet worden gedacht aan de opvolging van de Rode Duivel.

Thibaut Courtois telt ondertussen 33 lentes, maar is één - voor ons eigenlijk zelfs dé nummer één - van de beste doelmannen ter wereld. Zijn contract bij Real Madrid loopt tot medio 2027.

Courtois maakt er zelf geen geheim van dat hij zijn carrière wil afsluiten in het Estadio Santiago Bernabeu. In juni 2027 zal de doelman er 35 zijn. Tijd voor het voetbalpensioen? Courtois liet evenzeer al meermaals optekenen dat hij niet van plan is zijn carrière héél lang te rekken.

Toekomst tussen Madrileense palen

En dus moet Real Madrid aan de toekomst denken. In de eigen kern moet De Koninklijke niet gaan zoeken. Andriy Lunin bewees al dat hij een goede stand-in is, maar de Oekraïener is gewogen én te licht bevonden voor het echte werk.

Defensa Central weet dat Real Madrid méér dan gewoonlijke interesse toont in Simon Eriksson. De 19-jarige Zweed brak dit seizoen helemaal door bij IF Elfsborg.

Géén (financieel) risico



Meer zelfs: de doelman wordt door kenners een héél grote toekomst voorspeld. En net om die reden wil Real Madrid niet bij de pakken blijven zitten. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op anderhalf miljoen euro. Daar kan Florentino Perez toch niet voor sukkelen?