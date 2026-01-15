Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

Bayern München won woensdagavond in de Bundesliga op het veld van FC Köln. Der Rekordmeister davert zo gewoon voort in Duitsland, minder dan een week voor zijn wedstrijd in de Champions League tegen Union.

Bayern München had al met 8-1 gewonnen van Wolfsburg in 2026 en blijft zo alles en iedereen platwalsen in Duitsland. Woensdagavond trokken Vincent Kompany en co naar Keulen voor de 17e speeldag.

Keulen kwam in de 41e minuut verrassend op voorsprong via Linton Maina. De thuisploeg hoopte met een voorsprong te gaan rusten, maar dat was buiten Serge Gnabry gerekend, die raak trof op aangeven van Michael Olise.

De beste heenronde ooit in de Bundesliga

In de tweede helft creëerde Bayern meteen kansen, maar het moest tot de 71e minuut wachten op een voorsprong. Het was verdediger Min-jae Kim die zijn team op 1-2 zette. De jonge Lennart Karl deed in het slot de boeken helemaal toe met de 1-3.

Bayern pakt zo 47 op 51 in de heenronde van de Bundesliga, wat een record is. Het maakte al 66 goals en slikte er amper 13. Indrukwekkende statistieken, die als waarschuwing dienen voor Union.

De Belgische landskampioen is op 21 januari de tegenstander van Bayern in de Champions League. Bayern is momenteel tweede in de League Phase, terwijl Union op plek 27 kampeert.

