Lorenz Lomme
| Reageer
Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

In de Premier League kwam koploper Arsenal zaterdag in actie op het veld van Nottingham Forest. Ook Liverpool moest aan de bak, thuis tegen Burnley.

Arsenal wilde optimaal profiteren van de nederlaag van Manchester City in de Manchester Derby tegen United. Dat lukte niet helemaal voor de troepen van Mikel Arteta.

Gabriel Martinelli kreeg na een hoekschop van Declan Rice een reuzekans, maar de Braziliaan legde de bal naast met links. We gingen rusten bij 0-0 in City Ground.

Sels houdt Arsenal van zege

Na de koffie moest Leandro Trossard mee de bakens verzetten bij Arsenal, maar het was Matz Sels, die andere Rode Duivel, die de spotlights opeiste. Hij kwam eerst goed tussen op een botsend schot van Rice, om daarna een kopbal van Bukayo Saka geweldig uit de hoek te zweven.

De partij eindigde op 0-0, waardoor Aston Villa morgen tegen Everton twee punten kan inlopen op de Gunners. Ook Liverpool moest het - tegen Burnley - met een puntendeling stellen. Florian Wirtz bracht zijn ploeg op voorsprong, nadat  Szoboszlai daarvoor een strafschop had gemist.


Liverpool kreeg na de rust via Cody Gakpo een kans op een tweede treffer, maar het was Burnley dat raak trof via Marcus Edwards: 1-1. De Reds kregen nog kansen, maar konden niet scoren en zijn vierde in de stand.

