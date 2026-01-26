Kameroense situatie rond Marc Brys blijft verrassen: nieuwe en opvallende wending

De soap rond Marc Brys in Kameroen blijft bizarre wendingen nemen. Hoewel David Pagou de Afrika Cup coachte, blijft Brys officieel bondscoach én ontvangt hij zelfs een bonus voor het tornooi.

Het verhaal van Marc Brys blijft steeds gekker worden in Kameroen. De Belgische trainer is nog steeds bondscoach van het Afrikaanse land, ook al werd David Pagou door Samuel Eto'o aangesteld vlak voor de Afrika Cup.

Maar omdat Brys door het Ministerie van Sport werd aangesteld blijft hij de officiële bondscoach. Zijn contract werd nooit verbroken, ook al ging Pagou in zijn plaats naar de Afrika Cup.

Contract nooit ontbonden, financiële gevolgen blijven doorwegen

Dat brengt nu ook verregaande financiële gevolgen met zich mee. Volgens Sport News Afrika heeft Brys onlangs namelijk een bonus gekregen voor het grote tornooi dat net achter de rug is. Kameroen bereikte er de kwartfinales.

Daarvoor zou Brys een bonus van ongeveer 30.000 euro ontvangen hebben. David Pagou blijft met lege handen achter na het tornooi, want ook het loon gaat nog steeds richting Brys.



De Belgische coach zou tussen de 44.000 en 60.000 euro per maand verdienen. "Of we het nu graag hebben of niet, de administratie kan een contract niet eenzijdig opschorten zonder wettelijke grond", zegt een anonieme functionaris van het ministerie van Sport bij Sport News Afrika.