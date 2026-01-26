Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

Op het Griekse eiland Zakynthos werd onlangs afscheid genomen van 'Remi Moses'. Pas later bleek dat de overledene eigenlijk Kenneth Simms was, een 61-jarige Brit die zich jarenlang voordeed als de voormalige Manchester United-middenvelder.

Simms woonde zo’n tien jaar op Zakynthos en hield zijn identiteit geheim, zelfs voor zijn vrouw. Toen hij op 1 december overleed, verzamelden vrienden en bekenden zich om de overleden legende te eren.

Onder zijn alias kreeg Simms zelfs een rol als trainer bij het vrouwenteam Doxa Pigadakion. De clubleiding noemde hem destijds een “zegen voor het eiland”, terwijl hij regelmatig videoclips van de echte Moses liet zien.

Simms gaf interviews over spelers en Europese wedstrijden van de echte Moses, vaak in een United-tenue. Hij verzon zelfs een blessureverhaal dat sterk leek op dat van de echte Moses.

Een man deed zich jarenlang voor als ex-middenvelder van Manchester United

De misleiding kwam aan het licht toen Griekse media in december meldde dat Remi Moses was overleden. Binnen 24 uur werd duidelijk dat de ex-middenvelder gewoon in Manchester leeft en nooit op Zakynthos was geweest.



De familie Moses koestert geen wrok tegen Simms. Zijn vrouw Jutta is wel aangeslagen, maar men gelooft dat er geen kwade opzet of financieel gewin achter de stunt zat. Simms’ verhaal blijft een bizarre voetbalcuriositeit.