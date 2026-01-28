Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Club Brugge speelt vanavond een beslissende wedstrijd in de Champions League. Analist Peter Vandenbempt schetst vooraf de voorwaarden én de kansen voor blauw‑zwart.

Scenario’s voor kwalificatie Club Brugge

Voor Club Brugge is de opdracht duidelijk: de ploeg moet zelf in ieder geval winnen van Marseille. Daarnaast mogen slechts vijf van zeven concurrenten hun wedstrijd winnen. Het gaat om Olympiakos, Kopenhagen, Leverkusen, Monaco, Napoli, PSV en Bilbao.

Vandenbempt maakte vooraf een inschatting van die duels. “Volgens mijn voorspellingen – met amper 2 van de 7 in het nadeel van Club – zijn er dus meer dan genoeg voorwaarden vervuld. Blauw‑zwart moet dus normaal altijd zijn eigen lot in handen hebben. Als het wint, zou de volgende ronde áltijd binnen moeten zijn”, klinkt het bij Sporza.

De focus verschuift daarna naar de vraag of Club zelf de drie punten kan pakken tegen Marseille. De Franse ploeg blijft moeilijk in te schatten. Vandenbempt benadrukt dat de vorm van Marseille sterk schommelt. “Het probleem is dat je niet weet welke versie van Marseille je zult krijgen.”

De Franse ploeg beschikt over meerdere aanvallende opties. “Met Greenwood, Hojbjerg, Weah en zelfs nog Aubameyang beschikken ze over de best scorende ploeg in Frankrijk.” Tegelijk ziet Vandenbempt ook zwakke punten. “Anderzijds zijn ze kwetsbaar achterin omdat ze zoveel risico's nemen. Als Club straks goed druk zet op Balerdi en het middenveld van Marseille zullen ze sowieso kansen krijgen.”

Gelijkspel op Jan Breydel

Volgens de analist moet Club zijn beste niveau halen. “Club gaat zijn beste Champions League‑kostuum moeten aantrekken. Alleen hebben ze dat nog niet vaak uit de kast gehaald dit seizoen. Maar als er één moment is waarop het moet gebeuren.”



Tot slot volgt zijn voorspelling. “Eerlijk gezegd denk ik dat het een gelijkspel met veel goals wordt. Dat zou betekenen dat Club niet doorstoot, maar ze mogen me uiteraard mijn ongelijk bewijzen”, besluit Vandenbempt.