Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

In Brugge zorgde een onverwachte supportersgroep van Marseille voor verstoring tijdens de gemeenteraad. De aanwezige politici moesten daardoor aangepaste veiligheidsmaatregelen volgen.

Onrust aan het stadhuis

Dinsdagavond doken meer dan honderd supporters van Olympique Marseille op in de Brugse binnenstad. Voor het stadhuis, waar de gemeenteraad bezig was, maakten ze lawaai en ontstaken ze vuurwerk. “De raadsleden hebben de zaal langs de zijdeur moeten verlaten”, laat burgemeester Dirk De fauw weten aan Het Nieuwsblad.

De supporters verzamelden op de Burg en staken rond 22 uur knal- en rookvuurwerk af. De geluidsoverlast was duidelijk hoorbaar in de Gotische Zaal. Enkele raadsleden gingen kijken, maar de zitting kon worden voortgezet.

De politie sloot uit voorzorg de hoofdingang van het stadhuis. “Om te vermijden dat de supporters het stadhuis zouden binnengaan, sloot de politie de voordeur af”, klinkt het. Na afloop verlieten de raadsleden het gebouw via de Blinde Ezelstraat.

Beperkte controle en voorbereiding op risicomatch

De politie hield nadien toezicht op verschillende locaties in de binnenstad, waaronder de Burg, de Markt en de Vismarkt. De aanwezigheid van de Franse supporters kwam vroeg, aangezien de wedstrijd pas woensdagavond plaatsvindt.

Voor die Champions League-wedstrijd geldt een combiregeling: supporters met een ticket worden onder begeleiding rechtstreeks naar het stadion gebracht. Dinsdagavond was die regeling echter nog niet van kracht.



Lees ook... Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen›

Burgemeester Dirk De fauw verduidelijkt waarom er geen controle mogelijk was. “Het is onduidelijk of deze supporters een ticket hebben. Maar aangezien de regeling pas woensdag van toepassing is, is er ook geen rechtsgrond om daar dinsdagavond al op te controleren”, besluit hij.