Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Romelu Lukaku heeft onverwacht afgezegd voor de oefenstage van de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Net als bij het WK in Qatar rijzen er nu vragen over zijn fysieke paraatheid, amper een paar maanden voor het komende toernooi.

Dinsdag meldde Lukaku zich nog in het oefencentrum in Tubeke, waar de nationale ploeg commerciële verplichtingen had. Later bevestigde de Belgische voetbalbond dat hij woensdag niet met de selectie naar de VS reist. “Romelu verkiest om de komende periode te trainen met als doel zijn fysieke paraatheid verder te optimaliseren”, luidde het in de officiële mededeling.

De woordkeuze van de KBVB legt de verantwoordelijkheid voor zijn afwezigheid grotendeels bij de speler. Er wordt geen gezamenlijke beslissing van club en nationale ploeg genoemd, hoewel er regelmatig contact is tussen de medische staf van Napoli en die van de Rode Duivels. 

Terugkerend medisch probleem?

Garcia had vorige week nog benadrukt dat Lukaku mee zou reizen en dat hij in de VS zorgvuldig zou worden begeleid. Het feit dat de aanvaller alsnog afhaakt, net tijdens een stage die ook voor teambinding belangrijk is, kan wijzen op een terugkerend medisch probleem. Concrete details hierover werden dinsdag niet vrijgegeven door de entourage van de speler of de bond.

De fysieke achterstand van Lukaku is duidelijk: zijn laatste optreden voor België dateert van juni vorig jaar. In augustus liep hij een spierscheur op, waarna hij pas op 25 januari zijn rentree bij Napoli maakte. Sindsdien viel hij zeven keer in en scoorde hij één keer, met zijn laatste korte invalbeurt op 6 maart.

Met nog elf weken tot het WK zijn de herinneringen aan Qatar 2022 onvermijdelijk. Toen kon een niet volledig fitte Lukaku België niet behoeden voor uitschakeling in de groepsfase. 

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

