Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

De oefeninterlands tegen de VS en Mexico zullen wel al wat dingen duidelijk maken. De bondscoach gaat waarschijnlijk verschillende zaken uitproberen. Maar één keuze wordt met wat meer interesse in het oog gehouden nu Thibaut Courtois er niet bij is. Hoe zit het met de pikorde onder de doelmannen?

We gaan Maarten Vandevoordt even buiten beschouwing laten, want zonder blessure van Courtois was hij er niet bij geweest. De plaats in doel wordt bevochten door Matz Sels (34) en Senne Lammens (23). Die keuze wordt belangrijk, want je weet nooit wat er met Courtois nog gebeurt voor het WK.

Lammens is de toekomst en de gedoodverfde nummer 1 van België

Matz Sels is jaren de trouwe soldaat geweest achter Courtois en Mignolet. Toen die laatste ermee stopte bij de Duivels kreeg hij eindelijk een aantal kansen en deed het daar altijd goed tot quasi perfect in. Intussen verzamelde hij toch al 12 interlandcaps, maar hij heeft nog nooit een wedstrijd op een groot toernooi gespeeld, ondanks dat hij er al van 2015 bij is.

Daarnaast heb je Senne Lammens. Overladen met lof in Engeland sinds hij naar Manchester United verhuisde en voor een groot deel verantwoordelijk voor de defensieve stabiliteit bij de Engelse topclub, die momenteel op een derde plaats staat en op weg is naar Champions League-voetbal.

De statistieken van beide doelmannen zijn ongeveer hetzelfde: 24 wedstrijden en 31 tegengoals voor Sels, 25 matchen en 32 tegengoals voor Lammens. Het verschil is dat de ene tegen degradatie vecht en de andere voor de topplaatsen in de Premier League.

Sels heeft nog nooit afgezegd, ondanks dat hij wist dat hij in de tribune ging zitten

Sels zou een keuze van de ervaring zijn, Lammens die van de toekomst. Want niemand die eraan twijfelt dat de ex-Antwerp-speler na het internationaal pensioen van Courtois de nummer 1 wordt bij de Rode Duivels.





Waarom zou de bondscoach dan twijfelen? Wel, omdat hij heel hard hecht aan vaderlandsgevoel. Sels heeft er nooit aan gedacht om af te zeggen voor de Rode Duivels, zelfs toen hij nooit speelde. Hij heeft geen enkele keer een excuus ingeroepen om een verre verplaatsing niet te hoeven doen, ondanks dat hij wist dat hij in de tribune ging zitten.

Voor Sels wordt het waarschijnlijk ook zijn laatste toernooi. Wie in de oefenmatchen tegen de VS en Mexico in doel staat wordt dus waarschijnlijk de tweede doelman (of eerste als er iets gebeurt met Courtois). Of gaat de bondscoach het diplomatisch oplossen en beiden laten spelen?