Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

Charles De Ketelaere is sneller terug dan verwacht en voelt zich opnieuw helemaal klaar voor de Rode Duivels. Tegen de Verenigde Staten krijgt hij mogelijk de kans om zich opnieuw in de spits te tonen.

De Rode Duivels nemen het zaterdag op tegen de Verenigde Staten in een oefenduel ter voorbereiding van het WK 2026, dat in Noord-Amerika zal doorgaan. De spelers zijn ondertussen goed en wel aangekomen in Atlanta.

Zonder Romelu Lukaku wel, die zichzelf nog wat tijd wil geven om volledig te herstellen. Dat betekent dat Charles De Ketelaere waarschijnlijk zijn kans zal krijgen in de spits tegen de VS. Ook hij kampte tot voor kort met een lastige blessure, maar is daar ondertussen volledig van genezen.

De Ketelaere is sneller terug dan verwacht

"Ze zeiden eerst dat ik waarschijnlijk pas na de interlandbreak terug fit zou zijn", vertelde de aanvaller bij ons. "Daarom ben ik heel blij dat ik al twee wedstrijden heb kunnen spelen en nu gewoon aanwezig ben bij de Rode Duivels."

Het blijft een verre verplaatsing, maar voor CDK is dat geen probleem. "Het heeft een beetje impact op je lichaam, maar uiteindelijk zijn er veel meer voordelen. Ik ben 100% speelklaar nu na de blessure. Mijn lichaam had wat tijd nodig, maar afgelopen weekend voelde ik dat alles echt in orde was."

Nu richt hij zijn blik op de twee oefeninterlands die eraan komen. Door in Atlanta tegen de VS te spelen wil België zich extra goed voorbereiden op het WK. Op deze manier worden de omstandigheden waar de Duivels in juni en juli mee te maken krijgen, zo goed mogelijk nagebootst.

Lees ook... De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

CDK ziet hoe de VS het voetbal promoot

Nochtans is het geen echt voetballand, de USA. "Nee, maar je voelt wel dat ze het goed proberen promoten", gaat De Ketelaere verder. "Ik speel met (Yunus) Moussa in de ploeg bij Atalanta, hij is zelf niet geselecteerd, maar hij vertelde me wel over hoe het er nu loopt."

Op die manier kreeg De Ketelaere al een beetje inside information. "Ze hebben Mauricio Pochettino gehaald als coach en nemen steeds een aantal MLS-spelers bij de selectie om hun eigen competitie wat te 'pushen'."

"Ze zetten in op grote namen en investeren veel in het voetbal. Wanneer speelde België tegen de VS? Het WK 2014? In vergelijking met toen zijn er toch wel heel wat extra spelers die bij grote ploegen spelen. Ze hebben een goede ploeg", besluit De Ketelaere. 

Meer nieuws

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

22:15
Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

22:30
Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

20:40
Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

22:00
Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

21:40
'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

21:20
Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

21:00
Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

20:20
Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

20:00
4
Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

19:40
'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

19:20
Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

19:00
2
"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

18:40
2
Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja" De derde helft

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

18:20
Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

18:10
3
Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

18:00
Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

17:40
Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

17:21
Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

16:00
Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

17:00
Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

16:30
3
BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

16:15
1
Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

13:30
Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

14:17
1
Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

06:30
2
Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

15:30
Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

10:30
Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

15:15
1
STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

15:00
Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

14:40
1
Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

14:00
Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

13:15
Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

13:00
2
'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
2
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
3
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00

