Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

Charles De Ketelaere is sneller terug dan verwacht en voelt zich opnieuw helemaal klaar voor de Rode Duivels. Tegen de Verenigde Staten krijgt hij mogelijk de kans om zich opnieuw in de spits te tonen.

De Rode Duivels nemen het zaterdag op tegen de Verenigde Staten in een oefenduel ter voorbereiding van het WK 2026, dat in Noord-Amerika zal doorgaan. De spelers zijn ondertussen goed en wel aangekomen in Atlanta.

Zonder Romelu Lukaku wel, die zichzelf nog wat tijd wil geven om volledig te herstellen. Dat betekent dat Charles De Ketelaere waarschijnlijk zijn kans zal krijgen in de spits tegen de VS. Ook hij kampte tot voor kort met een lastige blessure, maar is daar ondertussen volledig van genezen.

De Ketelaere is sneller terug dan verwacht

"Ze zeiden eerst dat ik waarschijnlijk pas na de interlandbreak terug fit zou zijn", vertelde de aanvaller bij ons. "Daarom ben ik heel blij dat ik al twee wedstrijden heb kunnen spelen en nu gewoon aanwezig ben bij de Rode Duivels."

Het blijft een verre verplaatsing, maar voor CDK is dat geen probleem. "Het heeft een beetje impact op je lichaam, maar uiteindelijk zijn er veel meer voordelen. Ik ben 100% speelklaar nu na de blessure. Mijn lichaam had wat tijd nodig, maar afgelopen weekend voelde ik dat alles echt in orde was."

Nu richt hij zijn blik op de twee oefeninterlands die eraan komen. Door in Atlanta tegen de VS te spelen wil België zich extra goed voorbereiden op het WK. Op deze manier worden de omstandigheden waar de Duivels in juni en juli mee te maken krijgen, zo goed mogelijk nagebootst.



CDK ziet hoe de VS het voetbal promoot

Nochtans is het geen echt voetballand, de USA. "Nee, maar je voelt wel dat ze het goed proberen promoten", gaat De Ketelaere verder. "Ik speel met (Yunus) Moussa in de ploeg bij Atalanta, hij is zelf niet geselecteerd, maar hij vertelde me wel over hoe het er nu loopt."

Op die manier kreeg De Ketelaere al een beetje inside information. "Ze hebben Mauricio Pochettino gehaald als coach en nemen steeds een aantal MLS-spelers bij de selectie om hun eigen competitie wat te 'pushen'."

"Ze zetten in op grote namen en investeren veel in het voetbal. Wanneer speelde België tegen de VS? Het WK 2014? In vergelijking met toen zijn er toch wel heel wat extra spelers die bij grote ploegen spelen. Ze hebben een goede ploeg", besluit De Ketelaere.