'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

Manuel Gonzalez
De Europese competities verliezen enkele grote namen. Eerder deze week bevestigden Antoine Griezmann en Mo Salah hun vertrek al. Daar mag een derde naam worden bijgeschreven.

Antoine Griezmann gaat voor Orlando City voetballen, terwijl Mo Salah bevestigt dat hij Liverpool FC na dit seizoen zal verlaten. De Egyptenaar liet niets los over een volgende bestemming, maar ondertussen is het duidelijk waar dat zal zijn.

Ook Casemiro gaat de Europese voetbalvelden verlaten. Het was al langer duidelijk dat de Braziliaan geen toekomst meer zag bij Manchester United

Twee geïnteresseerde clubs, één aanbieding

The Athletic weet dat Casemiro voor LA Galaxy zal gaan voetballen. Er is ondertussen al sprake van een mondeling akkoord, maar de punten en komma's op de contracten moeten nog op de correcte plaats worden gezet. 

Leuk om weten: ook Inter Miami toonde concrete interesse in Casemiro. De club van Lionel Messi had echter de weinig financiële ruimte om Casemiro te registreren. 

Volle prijzenkast


Casemiro beleefde bij Real Madrid zijn grootste triomfen. De Braziliaanse middenvelder was één van de sterkhouders op het middenveld van De Koninklijke en won onder meer drie Spaanse titels en vijf Champions League-edities.

Meer nieuws

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

22:30
De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

22:15
Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

22:00
Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

21:40
Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie Interview

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

21:10
Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

21:00
Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

20:40
Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

20:20
'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

19:20
Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

20:00
4
Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

19:40
Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

19:00
2
"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

18:40
2
Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja" De derde helft

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

18:20
Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

18:10
3
Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

18:00
Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

17:40
Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

17:21
Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

17:00
Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

16:30
3
Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

16:00
BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

16:15
1
Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

15:30
Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

15:15
1
STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

15:00
Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

14:40
1
Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

14:17
1
Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

14:00
Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

13:30
Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

13:15
Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

13:00
2
'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
2
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
3
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
4
Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

11:20

Meer nieuws

