'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

De Europese competities verliezen enkele grote namen. Eerder deze week bevestigden Antoine Griezmann en Mo Salah hun vertrek al. Daar mag een derde naam worden bijgeschreven.

Antoine Griezmann gaat voor Orlando City voetballen, terwijl Mo Salah bevestigt dat hij Liverpool FC na dit seizoen zal verlaten. De Egyptenaar liet niets los over een volgende bestemming, maar ondertussen is het duidelijk waar dat zal zijn.

Ook Casemiro gaat de Europese voetbalvelden verlaten. Het was al langer duidelijk dat de Braziliaan geen toekomst meer zag bij Manchester United.

Twee geïnteresseerde clubs, één aanbieding

The Athletic weet dat Casemiro voor LA Galaxy zal gaan voetballen. Er is ondertussen al sprake van een mondeling akkoord, maar de punten en komma's op de contracten moeten nog op de correcte plaats worden gezet.

Leuk om weten: ook Inter Miami toonde concrete interesse in Casemiro. De club van Lionel Messi had echter de weinig financiële ruimte om Casemiro te registreren.

Casemiro beleefde bij Real Madrid zijn grootste triomfen. De Braziliaanse middenvelder was één van de sterkhouders op het middenveld van De Koninklijke en won onder meer drie Spaanse titels en vijf Champions League-edities.