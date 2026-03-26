'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

Mo Salah verlaat Liverpool FC op het einde van het seizoen. Ondertussen is het héél duidelijk dat zijn toekomst in het Midden-Oosten ligt. Kennen we bij deze de nieuwe werkgever van de Egyptenaar?

Mo Salah bevestigde eerder deze week dat zijn hoofdstuk bij Liverpool FC na dit seizoen ten einde is. De Egyptenaar heeft een lopend contract tot medio 2027 op Anfield Road, maar die overeenkomst wordt verbroken.

Het is allesbehalve een geheim dat Salah zijn carrière in het Midden-Oosten wil eindigen. De Egyptenaar ziet zichzelf als ambassadeur voor het voetbal in de regio en wil zijn plicht vervullen… én oliedollars verdienen.

Welke club heeft Mo Salah kunnen overtuigen?

Het bleef echter een goedbewaard geheim welke club Salah heeft kunnen overtuigen. ESPN claimt echter te weten waar Salah volgend seizoen aan de slag gaat.

Al Ittihad Club en Al Qadsiah FC voerden de voorbije weken intensieve onderhandelingen met Salah. Het is de eerstgenoemde club die uiteindelijk het pleit heeft gewonnen.

Mo Salah wordt de nieuwe superster van Al Ittihad Club



Al Ittihad is op zoek naar een nieuwe superster sinds het vertrek van Karim Benzema. De Saoedische topclub bood in 2023 al eens 130 miljoen euro om Salah op te halen, maar Liverpool weigerde. Uitstel is géén afstel.