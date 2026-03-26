Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

Royal Antwerp FC wil nog iets gaan maken van de Europe Play-offs. Daarbij mag het stilaan dromen van een extra wapen: Geoffrey Hairemans. Die traint mee en kwam zelfs al opdraven in een oefenwedstrijd.

De voorbije weken waren er al wat positieve signalen over Geoffrey Hairemans. Die trainde al eventjes mee, al kwam de wedstrijd van afgelopen weekend op speeldag 30 wel nog iets te vroeg voor de speler van Antwerp.

“Deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem, maar het gaat de goeie kant op”, klonk het bij de coach Joseph Oosting. Een paar dagen later is er alvast goed nieuws gekomen, want Hairemans heeft opnieuw minuten gemaakt.

In een oefenwedstrijd op woensdagavond tegen Beveren speelde hij 45 minuten mee. De wedstrijd werd gewonnen met 5-1 door The Great Old, met doelpunten van Kouyaté, Vandeplas, Godelaine, Avoki en Babadi.

Dat was dus echter niet het belangrijkste nieuws, maar wel de terugkeer van Hairemans op het veld voor een wedstrijd. Hij mag dus tegen de Europe Play-offs mogelijk fit verwacht worden bij The Great Old. En dat scheelt.


Volgens Tuur Dierckx kan Hairemans een extra wapen zijn in de play-offs om het Genk en Westerlo moeilijk te maken. "Ik hoop voor hem dat hij kan spelen. Hij gaat uiteraard niet alles oplossen, maar het is wel iemand die met zijn kwaliteit en ervaring gebruikt kan worden in de play-offs."

'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

19:20
Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

