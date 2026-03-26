Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

Royal Antwerp FC wil nog iets gaan maken van de Europe Play-offs. Daarbij mag het stilaan dromen van een extra wapen: Geoffrey Hairemans. Die traint mee en kwam zelfs al opdraven in een oefenwedstrijd.

De voorbije weken waren er al wat positieve signalen over Geoffrey Hairemans. Die trainde al eventjes mee, al kwam de wedstrijd van afgelopen weekend op speeldag 30 wel nog iets te vroeg voor de speler van Antwerp.

Antwerp klopt Beveren in oefenwedstrijd

“Deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem, maar het gaat de goeie kant op”, klonk het bij de coach Joseph Oosting. Een paar dagen later is er alvast goed nieuws gekomen, want Hairemans heeft opnieuw minuten gemaakt.

In een oefenwedstrijd op woensdagavond tegen Beveren speelde hij 45 minuten mee. De wedstrijd werd gewonnen met 5-1 door The Great Old, met doelpunten van Kouyaté, Vandeplas, Godelaine, Avoki en Babadi.

Terugkeer Hairemans is goed nieuws voor Antwerp

Dat was dus echter niet het belangrijkste nieuws, maar wel de terugkeer van Hairemans op het veld voor een wedstrijd. Hij mag dus tegen de Europe Play-offs mogelijk fit verwacht worden bij The Great Old. En dat scheelt.



Volgens Tuur Dierckx kan Hairemans een extra wapen zijn in de play-offs om het Genk en Westerlo moeilijk te maken. "Ik hoop voor hem dat hij kan spelen. Hij gaat uiteraard niet alles oplossen, maar het is wel iemand die met zijn kwaliteit en ervaring gebruikt kan worden in de play-offs."