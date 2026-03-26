Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Het seizoen van Danylo Sikan is (zo goed als zeker) voorbij. De Oekraïener kampt met pubalgie in de liesstreek. Had RSC Anderlecht dit moeten voorkomen?

Danylo Sikan ontbreekt al enkele weken in de selectie bij RSC Anderlecht. Enkele dagen geleden kwam paars-wit met het nieuws naar buiten dat een medisch probleem aan de basis ligt.

De Oekraïense aanvaller kampt met pubalgie in de liesstreek. Er werd een behandeling met inspuitingen opgestart, maar het gewenste resultaat blijft uit.

Rode vlaggen bij medische keuring

De definitieve beslissing moet nog worden genomen, maar een operatie dringt zich op. En dat betekent meteen dat het seizoen van Sikan voorbij is.

Kon Anderlecht dit voorkomen hebben? Het Laatste Nieuws weet dat er bij de medische keuring van de aanvaller meerdere rode vlaggen aan het wapperen waren. Toch duwde Olivier Renard door.

Had Olivier Renard de transfer van Danylo Sikan moeten tegenhouden?



Anderlecht had nood aan aanvallende versterking en Sikan was de enige optie die op tafel lag. Renard betaalde uiteindelijk vier miljoen euro in de wetenschap dat het risico héél groot was.