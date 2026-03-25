Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Zit het seizoen van Danylo Sikan er op? Die kans is ondertussen héél groot. De aanvaller van RSC Anderlecht moet onder het mes.

We schreven vanochtend al dat Danylo Sikan in de lappenmand ligt. De 24-jarige aanvaller was de voorbije weken in geen velden of wegen te bespeuren.

De reden: een liesblessure. Of beter gezegd: pubalgie. De voorbije weken deed RSCA Anderlecht er alles aan om een operatie te vermijden.

Behandeling met inspuitingen bracht géén beterschap

Het Laatste Nieuws weet dat de behandeling met inspuitingen geen beterschap heeft gebracht. Een operatie dringt zich op.

Dat betekent meteen dat het seizoen voorbij is voor Sikan. Wel goed nieuws: de 24-jarige Oekraïener zou normaliter de start van het nieuwe seizoen moeten halen.

Laatste wapenfeit van Olivier Renard

Sikan was het laatste wapenfeit van Olivier Renard als sportief directeur van Anderlecht. De Belgische recordkampioen hoestte vier miljoen euro op om hem naar Brussel te halen.