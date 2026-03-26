Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku zorgt voor beroering bij Napoli. De spits liet zijn club weten dat hij deze week niet zal terugkeren naar het trainingscentrum in Castel Volturno, ondanks dat Napoli beweert dat er duidelijke afspraken waren.

Lukaku koos ervoor om in België te blijven, waar hij tijd doorbrengt met zijn familie en tegelijk werkt aan zijn fysieke paraatheid. Zijn bedoeling is om zich optimaal voor te bereiden op het seizoenseinde én het komende WK.

Napoli wou Lukaku terug op het trainingscentrum

Die beslissing botst echter met de verwachtingen van Napoli. De club had hem gevraagd om naar Italië terug te keren om zijn revalidatie en opbouw gezamenlijk te begeleiden, na fysieke problemen in de voorbije weken.

Binnen de clubleiding zou er dan ook irritatie heersen over de houding van de Rode Duivel. Officieel blijft het stil, maar achter de schermen klinkt dat men Lukaku opnieuw heeft aangespoord om zich toch in Napels te melden. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een boete.

Vanuit Belgische hoek klinkt er meer begrip. De technische staf benadrukt dat Lukaku vooral een weloverwogen keuze maakte. Hij wil zijn lichaam niet overbelasten en mikt op een piekmoment richting het WK. Hij wil zich zoals gewoonlijk ook laten begeleiden door Lieven Maesschalck, zijn vertrouwenspersoon sinds jaren. 

KBVB begrijpt Lukaku

Bij de KBVB kennen ze zijn situatie en begrijpen ze het. Ze weten waarom hij verstek gaf voor de VS-trip. “Hij kent zijn lichaam perfect en wil absoluut het WK halen”, klinkt het. “Het was geen makkelijke beslissing, maar wel een doordachte.” 

In Napels vinden ze dat als hij toch niet mee gaat met de Rode Duivels dat hij op de club hoort te zijn. Zo heeft Lukaku het echter niet begrepen en hij wil ook tijd met zijn familie. Het dossier dreigt intussen wel uit te groeien tot een gevoelig conflict. Als Lukaku en Napoli niet snel op dezelfde lijn komen, zou dit nog een staartje kunnen krijgen in de cruciale fase van het seizoen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal" CringeMedia CringeMedia over OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet CringeMedia CringeMedia over Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen' rinus michels rinus michels over Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen" André Coenen André Coenen over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge' TatstOn TatstOn over Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze Johnnie Walker Johnnie Walker over Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen Dinkalink Dinkalink over Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen" Jasperd Jasperd over Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved