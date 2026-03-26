Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Romelu Lukaku zorgt voor beroering bij Napoli. De spits liet zijn club weten dat hij deze week niet zal terugkeren naar het trainingscentrum in Castel Volturno, ondanks dat Napoli beweert dat er duidelijke afspraken waren.

Lukaku koos ervoor om in België te blijven, waar hij tijd doorbrengt met zijn familie en tegelijk werkt aan zijn fysieke paraatheid. Zijn bedoeling is om zich optimaal voor te bereiden op het seizoenseinde én het komende WK.

Napoli wou Lukaku terug op het trainingscentrum

Die beslissing botst echter met de verwachtingen van Napoli. De club had hem gevraagd om naar Italië terug te keren om zijn revalidatie en opbouw gezamenlijk te begeleiden, na fysieke problemen in de voorbije weken.

Binnen de clubleiding zou er dan ook irritatie heersen over de houding van de Rode Duivel. Officieel blijft het stil, maar achter de schermen klinkt dat men Lukaku opnieuw heeft aangespoord om zich toch in Napels te melden. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een boete.

Vanuit Belgische hoek klinkt er meer begrip. De technische staf benadrukt dat Lukaku vooral een weloverwogen keuze maakte. Hij wil zijn lichaam niet overbelasten en mikt op een piekmoment richting het WK. Hij wil zich zoals gewoonlijk ook laten begeleiden door Lieven Maesschalck, zijn vertrouwenspersoon sinds jaren.

KBVB begrijpt Lukaku

Bij de KBVB kennen ze zijn situatie en begrijpen ze het. Ze weten waarom hij verstek gaf voor de VS-trip. “Hij kent zijn lichaam perfect en wil absoluut het WK halen”, klinkt het. “Het was geen makkelijke beslissing, maar wel een doordachte.”



In Napels vinden ze dat als hij toch niet mee gaat met de Rode Duivels dat hij op de club hoort te zijn. Zo heeft Lukaku het echter niet begrepen en hij wil ook tijd met zijn familie. Het dossier dreigt intussen wel uit te groeien tot een gevoelig conflict. Als Lukaku en Napoli niet snel op dezelfde lijn komen, zou dit nog een staartje kunnen krijgen in de cruciale fase van het seizoen.