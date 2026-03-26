Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

De zomer van 2024, de zomer van 2025 en de winter van 2026. Tot drie keer toe heeft RSC Anderlecht hem al op de radar gehad. En nog is het niet gedaan. Mogelijk komt er komende winter een nieuwe mogelijkheid.

We moeten al terug naar het tijdperk Fredberg voor de eerste interesse van RSC Anderlecht in Gonzalo Tapia. De rechterwinger stond toen al nadrukkelijk in de belangstelling, maar tot een deal kwam het in de zomer van 2024 niet.

De Chileense rechtsbuiten bleek toen namelijk te duur. Op dat moment speelde hij nog bij Universidad Catolica, dat hem uiteindelijk in de winter van 2024-2025 verkocht aan River Plate. Ook in de zomer van 2025 werd naar hem gelonkt, net als afgelopen winter.

🚨Anderlecht tem interesse e monitora atacante do São Paulo; saiba detalhes.https://t.co/Oe0YqI5Qzn — RTI Esporte (@rtiesporte) March 26, 2026

RSC Anderlecht toont ook nu nog steeds interesse in Gonzalo Tapia. Volgens Braziliaanse media zou paars-wit hebben geïnformeerd om hem mogelijk dan volgende zomer toch in huis te gaan halen, gezien hij weinig kansen krijgt.

RSC Anderlecht aast op Gonzalo Tapio van Sao Paulo

Gonzalo Tapia speelt ondertussen bij Sao Paulo. Hij heeft in Brazilië nog een contract tot juni 2029 en met een marktwaarde van twee miljoen euro volgens Transfermarkt is de Chileense international zeker niet gratis naar het Lotto Park te halen.





De 23-jarige Chileense winger verzamelde al acht caps bij de nationale ploeg van zijn land. Sao Paulo huurde hem vorig jaar al van River Plate en heeft hem nu definitief onder zeil. Benieuwd of Anderlecht komende zomer wél kan toeslaan.